CTP Cluj-Napoca informează că începând cu data de 3 iulie 2026, linia 44 va reveni la traseul de bază și va circula conform programului normal

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în data de 2 iulie 2026, au fost suspendate stațiile Soporului Sud și Soporului Nord, deservite de linia 44, situate pe strada Sopor, ca urmare a condițiilor improprii privind siguranța circulației în zona lucrărilor aflate în desfășurare.

În cursul zilei de 2 iulie 2026 vor fi finalizate lucrările de excavare a carosabilului în zona celor două cămine aferente rețelei de alimentare cu apă. În urma întâlnirii dintre reprezentanții Poliției Locale, ai Companiei de Transport Public și ai celorlalți factori implicați, au fost stabilite și implementate măsuri pentru readucerea carosabilului la condiții corespunzătoare de circulație, respectiv:

refacerea suprafeței carosabile în zona lucrărilor;

semnalizarea corespunzătoare a zonei pentru fluidizarea traficului rutier;

eliberarea părții carosabile de autovehiculele parcate în perimetrul șantierului;

asigurarea prezenței unui reprezentant al Poliției Locale, care va supraveghea și va dirija circulația, dacă situația o va impune.

Începând cu data de 3 iulie 2026, linia 44 va reveni la traseul de bază și va circula conform programului normal.

Ne cerem scuze publicului călător pentru disconfortul creat și vă asigurăm că depunem toate eforturile necesare pentru asigurarea unui transport public desfășurat în condiții de siguranță și confort.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.