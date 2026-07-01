Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. - Informare privind modificarea temporară a liniei 44, începând cu data de 2 iulie 2026

În atenția publicului călător

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, urmare a lucrărilor de amploare desfășurate la infrastructura rutieră pe strada Sopor, începând cu data de 2 iulie 2026, circulația autobuzelor de pe linia 44 va fi modificată temporar.

Pe perioada executării lucrărilor, autobuzele vor circula pe un traseu scurt, până la Bucla Unirii, ultima stație pentru călători fiind Valeriu Bologa. Va fi suspendata temporar statia Soporului Sud si statia Soporului Nord.

Reluarea circulației pe traseul obișnuit va avea loc după finalizarea lucrărilor și readucerea carosabilului la condițiile necesare desfășurării în siguranță a transportului public. În acest moment nu poate fi estimată data revenirii la traseul de bază.

Titularii abonamentelor valabile exclusiv pe linia 44 (în prezent fiind înregistrate 12 abonamente active) pot solicita restituirea contravalorii abonamentului, proporțional cu perioada de valabilitate rămasă, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și mulțumim călătorilor pentru înțelegere și sprijin pe perioada desfășurării acestor lucrări.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.