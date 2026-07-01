Anunț CTP Cluj-Napoca - Stație nouă de transport public în cartierul Grigorescu

Stație nouă de transport public în cartierul Grigorescu

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. informează publicul călător că, în urma solicitărilor primite din partea cetățenilor și cu aprobarea autorităților competente, a fost amenajată o nouă stație de îmbarcare/debarcare a călătorilor pe strada Alexandru Vlahuță, în proximitatea Pieței 14 Iulie, pe sensul de mers către capătul de linie Grigorescu.

Noua stație, denumită George Enescu, va fi deservită de următoarele linii de transport public:

26, 26L, 27, 28, 28B, 30, 41, 44, 54N și E12.

Prin înființarea acestei stații se urmărește îmbunătățirea accesului la transportul public și creșterea gradului de mobilitate pentru locuitorii și vizitatorii din această zonă a municipiului.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A. mulțumește călătorilor pentru încredere și îi asigură că va continua să adapteze rețeaua de transport public în funcție de necesitățile comunității.