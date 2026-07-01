CTP Cluj-Napoca anunță restricții temporare de circulație cu ocazia evenimentului „Street Food Festival Cluj-Napoca 2026”

În atenția publicului călător!

Pentru buna desfășurare a evenimentului „Street Food Festival Cluj-Napoca 2026”, în perioada 2 – 5 iulie 2026, se instituie restricții de circulație pe Aleea Stadion.

Ca urmare, în această perioadă, linia metropolitană M26 (Cetatea Fetei – Cluj-Napoca) va circula deviat, pe sensul spre Cluj-Napoca, astfel:

Str. Plopilor – Str. Uzinei Electrice – Str. Oțetului – Calea Mănăștur – Calea Florești.

Se suspendă suplimentar statia Fabrica de Bere.

Pe perioada devierii, călătorii pot utiliza, fără achitarea unui titlu de călătorie suplimentar, în condițiile de valabilitate ale titlului de transport deținut, toate liniile care asigură legătura între zona centrală și cartierul Mănăștur, respectiv: 1, 6, 7, 9, 14, 24, 24B, 25, 29, 52, 101 și 102.

Vă mulțumim pentru înțelegere și vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru limitarea efectelor generate de aceste restricții temporare de circulație.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.