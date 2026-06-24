CTP Cluj-Napoca anunță instituirea unor restricții de circulație cu ocazia manifestării sportive „Cluj Running Festival”

În atenția publicului călător!

În data de 28 iunie 2026, municipiul Cluj-Napoca va găzdui manifestarea sportivă „Cluj Running Festival”.

Pentru buna desfășurare a evenimentului, restricțiile de circulație instituite vor determina modificarea temporară a traseelor unor linii de transport public.

Astfel, în data de 28.06.2026, în intervalul orar 06:00 – 12:00, față de traseele actuale vor fi operate următoarele modificări:

Linia 30 – Cartier Grigorescu – str. Aurel Vlaicu

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Uzinei Electrice, Calea Moților, Memorandumului Sud și Victoria.Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Regele Ferdinand – str. General Dragalina – str. General Eremia Grigorescu – str. George Enescu – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere și Uzinei Electrice. Se alocă suplimentar stațiile Central și Dragalina Nord.

Linia 27 – Cartier Grigorescu – Piața Gării

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță.

Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

Liniile 28 și 28B – Piața Mihai Viteazul – Cartier Grigorescu – VIVO!

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

Linia 44 – Cartier Grigorescu – str. Soporului

Tur: str. Alexandru Vlahuță – str. George Enescu – str. General Eremia Grigorescu – str. General Dragalina. Se suspendă stațiile: Piața 14 Iulie, Hotel Sport și Parcul Central. Se alocă suplimentar stația Dragalina Sud.

Retur: traseu neschimbat pe str. General Dragalina – str. Octavian Goga – str. Alexandru Vlahuță. Se suspendă stațiile: Octavian Goga și 14 Iulie Nord.

Linia metropolitană M26 – Cetatea Fetei – Cluj-Napoca

Linia M26 va circula pe traseul actual deviat: str. Plopilor – str. Uzinei Electrice – str. Oțetului – Calea Mănăștur – Calea Florești. Se suspendă stațiile: Cluj Arena, Parcul Central, Piața Mihai Viteazul Sud și Fabrica de Bere. Se alocă suplimentar stația Aleea Stadion, situată pe str. Uzinei Electrice.

Tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze (linia 101A)

Tur: str. Primăverii – Calea Mănăștur – Calea Moților – str. Memorandumului – str. Horea. Se suspendă stațiile: Plopilor Sud, Uzinei Electrice, Cluj Arena, Parcul Central și George Barițiu. Se alocă suplimentar stațiile: Calea Mănăștur, Agronomia, Calea Moților, Memorandumului Sud și Central.

Retur: str. Horea – str. Regele Ferdinand – str. Memorandumului – Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Primăverii. Se suspendă stațiile: Opera Maghiară Est, Splaiul Independenței, Sala Sporturilor și Plopilor Nord. Se alocă suplimentar stațiile: Memorandumului Nord, Spitalul de Copii, Fabrica de Bere și Grădini Mănăștur.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere.