Anunț angajare

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DR ZAMFIR  S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46
J2023001987129
48099694
Cont : 
TEL 0741132350
Nr. Înregistrare: 5/20.03.2026
EMAIL : sorinaemiliaspinu@gmail.com
Zamfir_alina@yahoo.com

COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE
Dr Zamfir   SRL, având CUI  48099694, cu sediul în Cluj-Napoca, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46, ORGANIZEAZĂ CONCURS CARE VA AVEA LOC JOI, 26.03.2026, ORA 10, LA ADRESA, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46 în CLUJ-NAPOCA, PENTRU URMĂTORUL  POST:


  1. FEMEIE DE SERVICIU , COD COR 911201-1 POST.

CONCURSUL va consta în INTERVIU, PROBA DE LUCRU, DOSAR  DUPĂ CAZ!
Cluj -Napoca

DR ZAMFIR  SRL 
ADMINISTRATOR
ZAMFIR  ALINA-GEORGIANA 

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