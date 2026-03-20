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Anunț angajare
DR ZAMFIR S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46
J2023001987129
48099694
Cont :
TEL 0741132350
Nr. Înregistrare: 5/20.03.2026
EMAIL : sorinaemiliaspinu@gmail.com
Zamfir_alina@yahoo.com
COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ VACANTE
Dr Zamfir SRL, având CUI 48099694, cu sediul în Cluj-Napoca, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46, ORGANIZEAZĂ CONCURS CARE VA AVEA LOC JOI, 26.03.2026, ORA 10, LA ADRESA, STR AUREL VLAICU, NR 184, AP 46 în CLUJ-NAPOCA, PENTRU URMĂTORUL POST:
- FEMEIE DE SERVICIU , COD COR 911201-1 POST.
CONCURSUL va consta în INTERVIU, PROBA DE LUCRU, DOSAR DUPĂ CAZ!
Cluj -Napoca
DR ZAMFIR SRL
ADMINISTRATOR
ZAMFIR ALINA-GEORGIANA