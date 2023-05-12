Anunțuri
S.C. ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT S.R.L. – Anunț angajare
S.C. ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, Calea Turzii nr.86
J12/1013/1991
RO 208738
Cont : RO40BRDE130SV08532291300 RON
BANCA: BRD Ag. Zorilor
TEL 0761616631
Nr. Inregistrare: 181/12.05.2023
EMAIL : juridic@alexsigeorge.ro
COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE
SC ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT SRL, avand RO208738 ,cu sediul in Cluj Napoca,strada Calea- Turzii, nr 86, ORGANIZEAZA CONCURS ,CARE VA AVEA LOC MARTI, 16.05.2023 ,ORA 11,LA ADRESA CALEA -TURZII,NR 86,in CLUJ-NAPOCA,PENTRU URMATOARELE POSTURI:
- BUCATAR, COD COR 512001 - 80
- OSPATAR, COD COR 513102 - 35
- AJUTOR BUCATAR COD COR 941101 - 10
- LUCRATOR BUCATARIE,SPALATOR VASE MARI 941201 – 8
- CAMERISTA HOTEL COD COR- 2
CONCURSUL va consta in INTERVIU ,PROBA DE LUCRU,DOSAR DUPA CAZ!
Cluj -Napoca
SC ALEX&GEORGE IMPORT-EXPORT SRL
ADMINISTRATOR
HANGA IOAN