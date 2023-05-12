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Anunțuri

S.C. ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT S.R.L. – Anunț angajare

S.C. ALEX & GEORGE IMPORT EXPORT S.R.L.
CLUJ-NAPOCA, Calea Turzii nr.86
J12/1013/1991
RO 208738
Cont : RO40BRDE130SV08532291300 RON
BANCA: BRD Ag. Zorilor
TEL 0761616631
Nr. Inregistrare: 181/12.05.2023
EMAIL : juridic@alexsigeorge.ro

COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE


SC   ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT  SRL, avand RO208738  ,cu sediul in Cluj Napoca,strada Calea- Turzii, nr 86, ORGANIZEAZA CONCURS ,CARE VA AVEA LOC MARTI, 16.05.2023 ,ORA 11,LA ADRESA CALEA -TURZII,NR 86,in CLUJ-NAPOCA,PENTRU URMATOARELE  POSTURI:

  1. BUCATAR,  COD COR 512001 - 80
  2. OSPATAR,  COD COR 513102 - 35
  3. AJUTOR  BUCATAR COD COR  941101 - 10
  4. LUCRATOR BUCATARIE,SPALATOR VASE MARI 941201 – 8
  5. CAMERISTA HOTEL COD COR- 2

CONCURSUL va consta in INTERVIU ,PROBA DE LUCRU,DOSAR  DUPA CAZ!


Cluj -Napoca

SC ALEX&GEORGE IMPORT-EXPORT SRL 
ADMINISTRATOR 
HANGA IOAN


 

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