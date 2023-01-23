Anunțuri
SC ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT SRL anunț de angajare
COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE
SC ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT SRL, având RO208738, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr 86, ORGANIZEAZĂ CONCURS, CARE VA AVEA LOC LUNI, 23.01.2023, ORA 10, LA ADRESA CALEA TURZII, NR 86, PENTRU URMĂTOARELE POSTURI:
- BUCĂTAR, COD COR 512001 - 10
- OSPĂTAR, COD COR 513102 - 12
- AJUTOR BUCĂTAR COD COR 941101 - 10
- LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE, SPĂLĂTOR VASE MARI 941201 – 5
Informații la telefon 0741 132 350
CONCURSUL va consta în INTERVIU, PROBA DE LUCRU, DOSAR DUPA CAZ!