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Anunțuri

SC ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT SRL anunț de angajare

COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCA VACANTE

SC   ALEX&GEORGE IMPORT EXPORT  SRL, având RO208738, cu sediul în Cluj-Napoca, strada Calea Turzii, nr 86, ORGANIZEAZĂ CONCURS, CARE VA AVEA LOC LUNI, 23.01.2023, ORA 10, LA ADRESA CALEA TURZII, NR 86, PENTRU URMĂTOARELE POSTURI:


  1. BUCĂTAR,  COD COR 512001 - 10
  2. OSPĂTAR,  COD COR 513102 - 12
  3. AJUTOR  BUCĂTAR COD COR  941101 - 10
  4. LUCRĂTOR BUCĂTĂRIE, SPĂLĂTOR VASE MARI 941201 – 5

Informații la telefon 0741 132 350

CONCURSUL va consta în INTERVIU, PROBA DE LUCRU, DOSAR  DUPA CAZ!

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