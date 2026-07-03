Lumea copiilor, la Iulius Mall, în această duminică: experimente științifice, ateliere de lectură, povești, jocuri interactive și multe alte activități (P)

Iulius Mall Cluj este locul unde cei mici se bucură în fiecare weekend de cel puțin o activitate dedicată lor.

Sfârșitul acesta de săptămână aduce un maraton al zâmbetelor, distracției și al timpului petrecut împreună cu cei dragi. La Maratonul Educației Alternative din Iulius Parc vor avea loc: jocuri interactive, boardgames, ateliere de povești și dezvoltare personală, origami, activități sportive și multe alte surprize. Accesul este gratuit, iar biletul este simbolic și constă într-o donație pentru copiii din medii defavorizate: cărți, rechizite, jocuri sau jucării. Participarea se face prin completarea formularului de înscriere: https://forms.gle/UHX2bDfXRWmVkvKB8.

Duminică, 5 iulie 2026, Iulius Parc va găzdui cea de-a doua ediție a Maratonului Educației Alternative, eveniment dedicat întregii familii. Cei mici se vor bucura de o zi plină de activități creative, educative și distractive, organizate simultan în mai multe zone tematice. Ateliere de creație, boardgames, jocuri alternative, activități de dezvoltare personală și jocuri interactive, experimente științifice, ateliere de lectură și povești, activități „do it yourself” și experimente sunt o parte dintre evenimentele pregătite în cadrul Maratonului Educației Alternative.

Iulius Parc va deveni pentru o întreagă zi un univers al copiilor, unde fiecare participant va găsi o activitate care să îi aducă zâmbetul pe buze, dar și care să le stimuleze creativitatea și gândirea strategică. Activitățile încep de la ora 11.00 și sunt dedicate copiilor cu vârsta între 4 și 12 ani. Pentru a fi la curent cu toate noutățile, asigură-te că ne urmărești pe Facebook, Instagram și Tik Tok.

Maratonul Educației Alternative este un eveniment caritabil, unde biletul constă într-o donație: cărți, rechizite jocuri sau chiar jucării, ce vor fi oferite copiilor care au mare nevoie de ele. Participarea se face prin completarea formularului de înscriere:https://forms.gle/UHX2bDfXRWmVkvKB8.Evenimentul este organizat de PlaYouth.

Vino împreună cu cel mic, bucurați-vă de momente petrecute împreună!