Vara aceasta, la Iulius Mall Cluj: spectacole gratuite de teatru de păpuși în fiecare joi pentru cei mici (P)

Stargiunea de vară a teatrului de păpuși începe în această săptămână, la Iulius Mall Cluj, și promite momente de poveste pentru micii spectatori. Timp de două luni, în fiecare zi de joi, în Iulius Parc, va avea loc Kids Thursdays, unde simpaticele marionete vor pune în scenă o serie de povești pline de emoție.

Joi, 2 iulie, de la ora 18.00, în Iulius Parc, cortina se ridică la Kids Thursday, iar simapticele marionete revin cu stagiunea de vară. Săptămâna aceasta pătrundem în lumea „Anotimpurilor” alături de teatrul de păpuși, unde cei mici vor putea învăța despre trecerea timpului, acceptare, schimbare, prietenie și curaj. Inspirat din povești îndrăgite precum „Povestea unei frunze”, „Rățușca cea urâtă” și „Greierele și Furnica”, spectacolul îi poartă pe cei mici într-o călătorie prin magia fiecărui anotimp.

Vara e anotimpul poveștilor spuse sub cerul liber, iar la Iulius Mall Cluj tradiția continuă: teatrul de păpuși își deschide din nou cortina în aer liber, transformând Iulius Parc într-o scenă a copilăriei. Accesul la Kids Thursdays este gratuit, iar spectacolele aduc aventuri captivante și multă distracție pentru copii:

„Turtița lăudăroasă” - 9 iulie

„Clownii petrecăreți” - 16 iulie

„Punguța cu doi bani” - 23 iulie

„Tigrișori de poveste” - 30 iulie

„Fata moșului și fata babei” - 6 august

„Pinocchio” - 20 august

„Scufița Roșie” - 27 august

„Cei trei purceluși” - 3 septembrie

În cazul în care condițiile meteo nu vor permite desfășurarea spectacolului, vom anunța orice modificare de program pe paginile de Facebook și Instagram Iulius Mall Cluj.