Radu Rațiu, mesaj de Ziua Drapelului Național: „Tricolorul este simbolul care ne unește”

Ziua Drapelului Național a fost marcată, astăzi, și la Cluj-Napoca, printr-o ceremonie militară și religioasă organizată. Cu această ocazie, vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu, a transmis un mesaj emoționant.

Radu Rațiu, mesaj de Ziua Drapelului Național / Foto: Radu Rațiu- Facebook

Ziua Drapelului Național a fost marcată, astăzi, și la Cluj-Napoca, în Piața Avram Iancu, printr-o ceremonie militară și religioasă. Cu acest prilej, mai multe oficialitpăți locale au transmis mesaje pe rețelele de socializare. Printre cei care au transmis un mesaj s-a numărat și vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Radu Rațiu. Acesta a subliniat că drapelul, alături de stemă și imn, reprezintă unul dintre simbolurile de căpătâi ale statului român.

„Alături de Stemă şi Imn, Drapelul tricolor este, dintotdeauna, parte a identităţii noastre naţionale, fiind martor la toate marile noastre împliniri”, a transmis Radu Rațiu.

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj a arătat că Ziua Drapelului Național este un moment în care românii ar trebui să își amintească valorile pe care le reprezintă tricolorul.

„Iată de ce azi, de Ziua Drapelului Național, suntem datori să nu uităm faptul că tricolorul este simbolul care ne unește și ne amintește mereu de valorile care ne definesc: libertate, unitate și demnitate!”, a mai transmis acesta.

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