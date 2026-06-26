Peste un milion de cărămizi LEGO® și o experiență pentru toate generațiile, în viitorul Magazin Certificat LEGO Brick Depot din RIVUS (P)

Brandurile și conceptele care conectează generații sunt parte din viziunea RIVUS, proiectul de reconversie și regenerare urbană, de peste 550 de milioane de euro, al companiilor IULIUS și Atterbury Europe. Printre acestea se numără și Brick Depot, care va aduce în cadrul proiectului un Magazin Certificat LEGO®, unul dintre cele mai îndrăgite concepte dedicate creativității, imaginației și distracției adresat atât copiilor, cât și adulților.

Gândit ca o destinație pentru întreaga familie, RIVUS va reuni într-un singur loc shopping-ul, relaxarea și divertismentul. Dincolo de componenta comercială, proiectul își propune să creeze un cadru în care oamenii să își poată petrece timpul împreună, să descopere experiențe noi și să găsească servicii utile pentru viața de zi cu zi. În acest sens, cu peste un milion de piese și jucării disponibile prin rețeaua sa de magazine și platforma online, Magazinul Certificat LEGO Brick Depot oferă acces la o gamă extinsă de seturi și colecții dedicate atât copiilor, cât și constructorilor experimentați și colecționarilor. Vizitatorii magazinului din RIVUS vor putea descoperi produse pentru toate categoriile de vârstă, de la gamele LEGO® DUPLO® și LEGO® City, până la colecțiile LEGO® Tehnic, LEGO® Icons, LEGO® Star Wars™ sau LEGO® Harry Potter. Succesul conceptului LEGO® se bazează pe capacitatea sa de a transforma creativitatea într-o experiență comună, aducând împreună generații diferite în jurul aceleiași pasiuni pentru construcție, imaginație și explorare.

Parteneriatul dintre dezvoltator și retailer este deja activ, Brick Depot fiind prezent, din 2025, și în cadrul ansamblului mixed-use Palas Iași, unde conceptul s-a bucurat de un interes ridicat din partea comunității de fani LEGO®.

„Construirea unei destinații pentru publicul larg presupune mai mult decât un mix divers de funcțiuni. Înseamnă și atragerea unor branduri care reușesc să creeze punți între generații și să transforme timpul petrecut împreună într-o experiență unică. Din această perspectivă, prezența Brick Depot și a universului LEGO® în RIVUS completează viziunea proiectului, care își propune să aducă laolaltă branduri și concepte capabile să creeze momente memorabile pentru toate vârstele.” – a declarat Oana Diaconescu, Head of Leasing IULIUS.

Magazinul Certificat LEGO® va aduce o experiență de retail recunoscută la nivel internațional, cu o gamă extinsă de produse și colecții.

„Deschiderea Magazinului Certificat LEGO din RIVUS face parte din strategia Brick Depot de extindere în orașe-cheie, cu potențial ridicat de dezvoltare și o comunitate activă și relevantă, precum Cluj-Napoca. Am ales RIVUS pentru poziționarea sa ca destinație modernă de retail și leisure. Conceptul magazinului este unul orientat spre experiență și engagement: pe lângă oferta completă de produse LEGO, vom integra zone interactive, activări recurente și evenimente de construcție care susțin traffic constant și interacțiune cu brandul.” - a explicat Tibor Nagy, General Manager Magazin Certificat LEGO Brick Depot.

Despre Brick Depot, Magazin Certificat LEGO®

Brick Depot operează în prezent o rețea de 12 magazine la nivel național, oferind una dintre cele mai variate selecții de produse LEGO® din România. Portofoliul include seturi dedicate celor mai mici constructori, dar și colecții complexe și ediții apreciate de pasionați și colecționari. Dincolo de oferta de produse, conceptul Brick Depot pune accent pe experiența comunității LEGO®, prin intermediul unor echipe specializate și pasionate, care oferă consultanță și recomandări personalizate. Astfel, magazinele devin mai mult decât simple spații de retail, transformându-se în locuri de întâlnire pentru fanii LEGO® de toate vârstele.

Despre RIVUS

Cea mai mare suprafață închiriabilă de retail din țară – 142.000 mp, pre-închiriată în procent de peste 70%.

Peste 400 de magazine, premiere naționale și regionale, concepte așteptate de comunitate: Cineplexx (inclusiv tehnologia IMAX și cinema în aer liber), JUMBO, concept entertainment Hype by Kiddo, cea mai mare librărie-concept Cărturești, hypermarket Auchan etc.

Reconversia a două clădiri de patrimoniu industrial și integrarea lor în circuitul cultural și public: Hala cu Arcade și clădirea administrativă cu fațada din cărămidă roșie.

Hub cultural și de divertisment pentru toate vârstele, cu impact regional.

Cel mai mare credit sindicalizat verde acordat unei dezvoltări real-estate din România, 400 milioane de euro, condiționat de standarde LEED Platinum și EDGE Advanced.

Accesibilizarea malului râului Someș, adiacent proiectului, pentru comunitate, inclusiv printr-o conexiune verde cu parcurile existente în zonă (Parcul Feroviarilor și Parcul Armătura).

Un nou parc, de 52.000 mp, cu 700 de arbori maturi, peste 100.000 de plante decorative, acoperiș verde și fațade înierbate.

Implementarea strategiei de mobilitate: pod rutier cu patru benzi și două pasarele pietonale peste Someș, străzi perimetrale modernizate etc.

Descoperă cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: http://www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj!