Clujenii, față în față cu un robot umanoid. Fascinație și curiozitate. „Ce știe să facă?”

Suntem pregătiți să îi întâlnim în fiecare zi în oraș, la serviciu, în spitale sau chiar acasă? Avem curajul să îi lăsăm să ne ajute la curățenie, cumpărături sau la muncă grea?

Clujenii, față în față cu un robot umanoid / Foto: Sandu Băbășan

Astăzi, centrul municipiului Cluj-Napoca a devenit scena unui experiment social inedit: o plimbare alături de un robot umanoid, experiență care a atras instantaneu atenția trecătorilor și a generat zeci de conversații spontane despre viitorul relației dintre oameni și inteligența artificială.

Inițiativa a fost realizată de Sandu Băbașan, antreprenor clujean și fondator al unei companii specializate în dezvoltarea de soluții bazate pe inteligență artificială. Cu o experiență de peste 20 de ani în tehnologie, software și e-commerce, acesta este implicat activ în proiecte de inovare și transformare digitală, urmărind modul în care noile tehnologii vor schimba viața de zi cu zi a oamenilor și organizațiilor.

Interesul stârnit de prezența umanoidului a fost remarcabil. Pe parcursul plimbării, sute de persoane s-au oprit pentru a-l observa, fotografia sau pentru a adresa întrebări. De la copii și adolescenți până la persoane în vârstă, reacțiile au fost dominate de curiozitate, entuziasm și dorința de a înțelege cum va arăta viitorul în care astfel de tehnologii vor deveni parte din viața noastră.

Robotul îi aparține lui Davis Pasztor, antreprenor român, născut în Târgu-Mureș, stabilit în Silicon Valley, care explorează aplicabilitatea roboților umanoizi în industrie și în viața de zi cu zi.

Davis Pasztor, ownerul robotului umanoid:

„Interesul meu pentru robotică a pornit în urmă cu aproximativ un an, după o discuție cu unul dintre fondatorii Băncii Transilvania, care mi-a spus că, dacă ar avea din nou vârsta mea, s-ar muta în Silicon Valley și ar construi o companie în domeniul inteligenței artificiale. O săptămână mai târziu eram deja acolo, iar ulterior m-am mutat pentru o perioadă în Silicon Valley pentru a înțelege mai bine ecosistemul tehnologic.

În paralel, conduceam în România o companie de staffing și observam provocările din industrie, în special deficitul de forță de muncă. După ce am vizitat fabrici și centre de dezvoltare din China, mi-am dat seama că următorul val tehnologic nu va fi doar inteligența artificială, ci robotica alimentată de AI.

Mi-am cumpărat un robot pentru a înțelege practic ce poate face și cum poate fi integrat în procese reale. Cred că astfel de roboți vor putea prelua sarcini repetitive în fabrici și depozite, iar una dintre direcțiile care mă entuziasmează cel mai mult este posibilitatea ca persoane cu dizabilități să poată controla de la distanță un robot și să lucreze într-o fabrică fără a fi prezente fizic. Practic, tehnologia poate crea oportunități noi de integrare pe piața muncii și poate schimba modul în care privim munca în viitor.”

Poate cel mai interesant lucru a fost faptul că majoritatea persoanelor cu care am discutat au declarat că și-ar dori să aibă, la un moment dat, un companion umanoid care să îi ajute în activitățile de zi cu zi.

Pe parcursul interacțiunilor, cea mai frecventă întrebare a fost una firească:

„Ce știe să facă?”

Dincolo de curiozitatea inițială, majoritatea discuțiilor s-au îndreptat rapid către utilitatea practică a unui robot umanoid în viața de zi cu zi. Oamenii și-au imaginat scenarii în care acesta ar putea prelua activități repetitive, precum curățenia în locuință, cumpărăturile, spălarea mașinii sau chiar plimbarea câinelui, dacă animalul îl acceptă.

Aceste reacții arată că, dincolo de fascinația pentru tehnologie, oamenii încep deja să privească roboții umanoizi ca pe potențiali asistenți capabili să economisească timp și să preia sarcinile de rutină, lăsând mai mult spațiu pentru activitățile cu adevărat importante.

Dacă până nu demult prezența unui umanoid pe stradă părea un scenariu desprins din filmele science-fiction, astăzi este evident că momentul în care aceștia vor deveni o prezență obișnuită printre noi nu mai este deloc departe.

Tehnologia evoluează într-un ritm fără precedent, iar ceea ce astăzi stârnește curiozitate și uimire ar putea deveni, în doar câțiva ani, o normalitate.

Poate cea mai importantă concluzie a acestei experiențe nu este despre roboți, ci despre noi.

Fiecare dintre noi poate începe încă de acum un exercițiu de introspecție:

Cât de pregătiți suntem să împărțim spațiul public, locul de muncă și, poate într-o zi, propriile locuințe cu umanoizi care ne vor ajuta în activitățile cotidiene?

Dacă reacțiile observate astăzi în centrul Clujului reprezintă un indicator relevant, răspunsul pare să fie unul clar: societatea privește această schimbare cu mult mai multă curiozitate și deschidere decât ne-am fi imaginat.

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