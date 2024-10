Grupul de entertainment Kiddo va ajunge în premieră în Cluj-Napoca, în proiectul RIVUS, dezvoltat de IULIUS. Distracție, aventură și relaxare, într-un concept inedit Hype by Kiddo (P)

Proiectul companiilor IULIUS și Atterbury Europe, RIVUS Cluj-Napoca, va integra cel mai complex centru de entertainment din România, implementat de grupul Kiddo.

Grupul de entertainment Kiddo va ajunge în premieră în Cluj-Napoca, în proiectul RIVUS, dezvoltat de IULIUS. Sursa foto Iulius Group

Ineditul concept va aduce în premieră la Cluj-Napoca experiențe care antrenează corpul şi mintea, dedicate atât copiilor, cât și adulților. Formatul va include o gamă largă de atracții, precum un trampoline park, zone de escaladă, trasee cu obstacole și trasee de aventură suspendate, alături de jocuri arcade și labirinturi de tobogane. Va exista, de asemenea, o zonă special dedicată petrecerilor și un spațiu conceput pentru experiențe imersive, inclusiv realitate virtuală. Această abordare diversificată este gândită pentru a oferi o varietate de activități de divertisment pentru copii, adolescenți și adulți, transformând aceste spații în locul ideal pentru aventură și distracție în Cluj-Napoca. Conceptul mixed-use propus de RIVUS cuprinde funcțiuni de retail, office, culturale, de entertainment, parc și servicii, fiind gândit ca o destinație de lifestyle completă, family-oriented.

IULIUS va aduce în premieră la Cluj-Napoca, în noul ansamblu mixt de reconversie și regenerare urbană pe care îl va dezvolta în oraș - RIVUS, cele mai noi concepte de entertainment pentru copii și adolescenți de toate vârstele, confirmând orientarea proiectului către formate destinate familiilor. Acesta urmează trendul setat de companie prin proiectele din Iași și Timișoara, care au devenit huburi în care publicul are acces constant la evenimente, experiențe unice de fine dining, expoziții și activități sportive, dar și aventură și artă imersivă, diverse jocuri reinterpretate sau escaladă.

„Aducem la Cluj-Napoca un format de entertainment de amploare, care să răspundă exigențelor publicului tânăr privind nevoia de experiențe și divertisment. Conceptul va fi unul personalizat pentru Cluj-Napoca, pe o suprafață de aproximativ 1.800 mp, și va oferi cele mai noi opțiuni de petrecere a timpului liber, în formate care îmbină sportul cu tehnologia. Hype by Kiddo va include un mix extins de atracții – simulatoare imersive, trambuline, trasee cu obstacole. Am identificat această așteptare din partea publicului față de formate noi de entertainment în cursul sondajului online realizat atunci când s-a născut ideea noului proiect mixed-use și ne bucurăm că astăzi putem anunța publicul că vom livra ce ne-am propus, având deja grupul Kiddo drept partener. Centrele comerciale evoluează spre formate care creează experiențe noi de shopping și entertainment, prin integrarea tehnologiei și redesenarea spațiilor fizice, iar RIVUS implementează această direcție, fiind un lifestyle center unic pentru România, un spațiu-destinație pentru regiune și chiar la nivel național”, a spus Oana Diaconescu, Head of Leasing Manager IULIUS.

Grupul Kiddo Entertainment vine cu o experiență de peste 10 ani în dezvoltarea celor mai inovatoare concepte de entertainment destinate copiilor, adolescenților și adulților. Acesta oferă o gamă variată de activități de divertisment structurate în zone tematice diverse. Fiecare spațiu este conceput pentru a asigura experiențe memorabile, combinând sportul cu tehnologia de ultimă oră. De asemenea, facilitățile includ zone special amenajate pentru petreceri, perfecte pentru orice ocazie, de la aniversări până la ieșiri relaxante cu prietenii sau sesiuni de team-building.

„Suntem foarte entuziasmați să facem parte din proiectul RIVUS Cluj. Credem cu tărie în importanța petrecerii timpului liber al copiilor într-un mod cât mai creativ și calitativ. Va fi o destinație de divertisment care va aduce comunitatea împreună și o parte vibrantă a vieții sociale pentru familiile și tinerii din Cluj-Napoca", a spus Cristina Șucu, co-fondator Kiddo Entertainment Group.

Grupul de divertisment, cu cinci locații în București și una în complexul mixed-use Palas din Iași, oferă o gamă largă de activități, atracțiile sunt vibrant colorate și sunt proiectate pentru a îmbunătăți abilitățile fizice și mentale, furnizând o experiență plină de energie și distracție. Grupul Kiddo investește constant în introducerea de activități noi și captivante, asigurându-se că fiecare vizită este interesantă și plină de surprize. Aceste inițiative fac centrele lansate să devină destinații perfecte pentru distracția familiei, combinând sportul, tehnologia și creativitatea în a crea amintiri de durată.

Despre RIVUS

Proiectul de reconversie urbană RIVUS este o investiție de peste 500 milioane de euro a companiilor IULIUS şi Atterbury Europe, prin intermediul căreia va fi redată comunității o fostă zonă industrială nevalorificată de 14 hectare. RIVUS se află în etapa de obținere a autorizației de construire, după ce, în luna august, a fost aprobat Planul Urbanistic Zonal de către Consiliul Local.

Conceptul proiectului RIVUS, primul proiect realizat de renumiții arhitecți olandezi UNStudio implementat în România, este inspirat din ceea ce și-a dorit comunitatea. RIVUS va integra:

Cea mai mare suprafață de retail din România – 145.000 mp (integrând atât mall-ul – 120.000 mp, cât și facilitățile de retail complementare), într-un concept mixed-use care completează experiența de shopping cu servicii și facilități publice și de timp liber

Peste 400 de magazine, inclusiv premiere regionale și naționale

Peste 30 noi restaurante-concept și cafenele cu orientare spre râul Someș

Fresh Market pentru producătorii autohtoni

Un nou parc și spații verzi amenajate de peste 52.000 mp, cu 700 de copaci maturi și peste 100.000 de plante de diferite dimensiuni

Grădină japoneză pe acoperiș, fațade înierbate și acoperiș verde

Două clădiri industriale reconvertite în spații culturale, coworking și servicii

Centru de live arts și sală de spectacole, funcțiuni culturale pentru prima dată integrată într-un proiect real-estate din România

Concepte de entertainment pentru toate vârstele

Cele mai noi tehnologii cinematografice, în premieră în Transilvania, și open air cinema

Spații de birouri premium și green – 15.000 mp GLA

Investiții în conectivitate și mobilitate: pod rutier și două pasarele pietonale peste Someș, modernizare străzi, piste de bicicletă, până la 4.800 de locuri de parcare, 1.200 de spații pentru biciclete etc.

Descoperă cel mai amplu proiect de reconversie urbană din România pe www.rivus.ro și pe platformele social media: www.instagram.com/rivuscluj, www.facebook.com/rivuscluj.