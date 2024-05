Doliu în fotbalul românesc. A murit medicul Echipei Naţionale de Fotbal Feminin.

Medicul Naţionalei României de Fotbal Feminin, Dr. Cornelia Ionescu, s-a stins din viață.

Doctorul Naționalei României de Fotbal Feminin a decedat chiar în ziua de Paște.

Peste 30 ani, medic la Naţionala României

Anunţul a fost făcut de către Echipa Naţională de Fotbal Feminin a României. Dr. Cornelia Ionescu și-a petrecut o mare parte din viață alături de fetele de la loturile naționale.

„#NaţionalaFeminină a aflat cu tristețe de trecerea în neființă a doamnei doctor Cornelia Ionescu! Toată viața și-a petrecut-o în compania sportivilor și, de mai bine de 30 ani, a avut grijă de loturile naționale feminine, de la senioare la junioare, dedicându-și cariera bunăstării jucătoarelor noastre! Dumnezeu să o odihnească! Sincere condoleanțe familiei și apropiaților!”, au transmis reprezentanţii Naţionalei României de Fotbal Feminin, pe pagina de Facebook.

Dr. Cornelia Ionescu a relatat într-un interviu din 2016 că, după o perioadă în care s-a dedicat handbalului, s-a implicat în fotbal în martie 1993.

„După o pauză luată de la handbal, am venit la fotbal în martie 1993 și sunt aici și acum. Deci de 23 de ani (n.r.În 2016). În primii ani, era o bază de selecție foarte mare și am avut sportive extraordinar de bine pregătite. La toate turneele la care am fost, eram pe podium. Reușeam să jucăm de la egal la egal cu Suedia, Rusia, Germania. Echipa era invitată la turnee în Germania, în Italia, am câștigat de trei ori la rând turneele. Am avut satisfacții extraordinare. După aceea s-au înființat și loturile naționale de junioare, care au reușit să aibă rezultate bune în 2012, când s-au calificat la Campionatul European. A fost o performanță foarte bună. Iar aceste junioare astăzi sunt printre senioarele de la care așteptăm să ne aducă satisfacția calificării istorice la Campionatul European. În 1993 am fost la un turneu în Varna, unde naționala României a bătut Suedia, Bulgaria, Norvegia. Am fost atât de fericită și încântată că am adus noroc acestui lot. Trebuia să câștigăm turneul, dar am picat din nou cu echipa Bulgariei, în finală, iar acolo am pierdut cu un gol diferență. A fost o tragedie, am plâns cu toții, mă rog… acel gol ne-a despărțit de primul loc pe care consideram că îl meritam. Dar, pentru mine, a fost o satisfacție extraordinară, a fost un miracol cât de bine au jucat fetele. Vedeam pentru prima oară fete practicând un sport pe care îl vedeam și eu mai mult bărbătesc. Dar le-am văzut în ghete, cu aparători, pornite pe gazon. Erau puternice, cu musculatură foarte dezvoltată și, când le-am văzut cum se luptă, cum intră fără teamă în adversar, pur și simplu am început să le admir. Eu aveam emoții pe bancă, era un contact dur, totuși. Dar erau puternice, tehnice. Pe măsură ce mai băteam o echipă, ne suna federația și ne felicita. Primeam și seara felicitări. A fost printre cele mai frumoase turnee”, a povestit ea în anul 2016, potrivit DianaColtofean.ro.

