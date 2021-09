5 alimente care au efectul ibuprofenului. Te scapă de dureri și ajută organismul să funcționeze mai bine

5 alimente care au efectul ibuprofenului. Când vine vorba de consumul alimentelor este foarte important ca acestea să aibă un conținut bogat de minerale și vitamine. Acest lucru ajută organismul să funcționeze mai bine și te ține de multe ori departe de problemele de sănătate.

Totuși, nu multă lume știe că unele alimente pot să te scape de dureri la fel cum o fac medicamentele calmante sau antiinflamatorii. În acest articol veți afla că există 5 alimente care au efectul ibuprofenului și sunt foarte ușor de procurat. Pe unele este posibil să le aveți deja în bucătăria voastră.

Aceste 5 alimente miraculoase care au efectul ibuprofenului ne pot ajuta când avem nevoie mai mult - de la dureri de cap și dureri musculare, până la dureri menstruale sau crampe. Acestea au beneficii incredibile pentru corpul nostru și ne ajută organismul să funcționeze mai bine.

5 alimente care au efectul ibuprofenului. Ce beneficii au pentru organism

Legume, fructe sau plante, aceste alimente sunt miraculoase și te ajută să scapi de dureri, având chiar efectul ibuprofenului, dar fiind mult mai naturale decât medicamentele. Deși acestea sunt multe la număr și probabil și bunicii v-au mai prezentat câteva dintre ele, în acest articol veți regăsi 5 alimente cu asemenea beneficii pentru organism, preluate de pe haihuin2.ro.

Primul aliment care are efectul ibuprofenului este ghimbirul. Ghimbirul ajută mult în diminuarea durerilor și funcționează foarte bine în cazul durerilor musculare. Totodată, ceaiul de ghimbir poate fi folosit pentru diminuarea durerilor și a crampelor menstruale. Este o adevărată binecuvântare pentru femei, acest aliment fiind un natural analgezic și antiinflamator foarte bun. Partea cea mai bună este că acesta nu va avea efecte adverse după folosire.

Al doilea aliment care are efectul ibuprofenului este reprezentat de afine. Afinele sunt o delicatesă pentru noi, dar în același timp conțin foarte mulți fitonutrienți, care4 luptă împotriva inflamațiilor. Totodată, cu ajutorul acestora vei scăpa de dureri sau indigestie. Afinele ajută organismul să funcționeze mai bine și este recomandat în cazul bolilor intestinale sau în cazul diareei.

5 alimente care au efectul ibuprofenului. Efecte calmante

Al treilea aliment care are efectul ibuprofenului este reprezentat de cireșele negre, iar pigmenții care le dau culoarea - antocianii, reduc durerea și inflamația articulațiilor. Funcționează asemănător cu medicamentul indometacin.

Al patrulea aliment care are efectul ibuprofenului este menta, iar uleiul de mentă este de-a dreptul uimitor pentru sănătatea organismului nostru. Acesta poate ameliora migrenele, durerile musculare, artrita și cefaleea - simptome ale sindromului colonului iritabil.

Al cincilea aliment care are efectul ibuprofenului este ardeiul iute, care conține capsaicină, o substanță care îl face să fie iute. Acest aliment are un efect foarte util, anume inhibă senzația de durere, dar și reduce inflamațiile și are un efect calmant. Substanța din ardeiul iute este folosită în creme și plasturi contra durerii.

