Interviu VIDEO. Ioana Todoran, hairstylistul din Cluj care a cucerit Eurovisionul: „Este un vis împlinit”

Ioana Todoran este un hairstylist de succes care profesează în Cluj-Napoca. De curând, Ioana a câștigat locul întâi în competiția Show Us Your Style, organizată de Moroccanoil, și va intra în echipa specialiștilor care vor realiza coafurile concurenților Eurovision care va avea loc în luna mai, în Rotterdam.

Originară din Bistrița-Năsăud, Ioana a venit în Cluj pentru a-și depăși limitele și pentru a atinge culmile succesului.

Câștigătoarea concursului Show Us Your Style

Într-un interviu pentru monitorulcj.ro, Ioana Todoran a povestit cum a primit vestea că este câștigătoarea concursului, dar și cât de mult a evoluat domeniul de hairstyle în România.

„Totul a început din curiozitate și pasiune. Din curiozitate pentru că mi-am dorit să aflu cum putem să percepem o persoană ca fiind mai frumoasă sau mai interesantă după tunsoarea și culoarea părului, dar și în funcție de stilul de viață pe care îl are”, a declarat pentru monitorulcj.ro Ioana Todoran.

Ioana lucrează în acest domeniu de 12 ani, spunând că la începutul carierei au existat multe sacrificii, dar și multă muncă și pasiune.

„Lucrez în acest domeniu de 12 ani. Nu m-am gândit la bani din prima, pentru că la început trebuie să faci anumite sacrificii și ai nevoie de foarte multă răbdare și muncă până când vezi că reușești. După câțiva ani, cariera mea a prins contur”, a mai spus hairstyelistul.

Ioana a rămas surprinsă atunci când a aflat că este marea câștigătoare. Ea avea aspirații să fie câștigătoare pe România, nu a întregului concurs.

„Având în vedere că acum totul se desfășoară în mediul online, am pregătit un video prin care mi-am prezentat abilitățile de hairstylist, dar și o mică prezentare a personalității mele. Nu m-am gândit niciodată că eu voi fi câștigătoarea concursului. Am aspirat că eu voi fi câștigătoarea pe România, dar nu a întregului concurs. A fost un sentiment foarte fain”, a povestit Ioana.

Concursul Eurovision începe pe data de 18 mai, iar atunci va ]ncepe și aventura spectaculoasă pentru Ioana, care va fi însoțită de soțul ei în Rotterdam.

„În 18 mai trebuie să fim acolo, pentru că după vor urma 3 zile pline de emoție și agitație pentru că începe concursul. Cel mai probabil, ei vor veni cu propunerile și ne vor lăsa și pe noi să ne dăm startul imaginației. Va fi un director artistic care va aduce moodboardurile pentru fiecare artist, după care ne vom ghida. Mă va însoți soțul meu în această aventură spectaculoasă”, a spus Ioana.

Orice vis poate fi atins dacă ai răbdare

Indiferent de domeniul în care lucrezi, munca și organizarea sunt lucrurile care te vor duce pe culmile succesului. Aceste două ingrediente le are și Ioana, care spune că orice vis poate fi atins dacă ai speranță și răbdare.

„De la bun început când te gândești și îți dorești să excelezi într-un anumit domeniu îți faci o listă cu aspirațiile tale pentru a vedea unde te situezi în viitor, cât de tare trebuie să tragi și să lucrezi pentru ceea ce ți-ai propus. Normal că am visat să lucrez în backstage, fie că este un concurs de acest gen sau o prezentare de modă. Este un vis împlinit”, a explicat hairstylistul.

De-a lungul anilor, Ioana a avut ocazia de a colabora cu diferiți artiști și organizatori de evenimente, dar la fiecare proiect în parte există aceleași emoții ca la început de drum.

„Am mai lucrat de multe ori în backstage, de la fashion show-uri, până la concerte și festivaluri. Am lucrat cu diferiți artiști din România și pot să spun că am o experință destul de bogată în acest domeniu. Din primul an de ucenicie am început să lucrez cu astfel de oameni pentru diferite proiecte. Pot să spun că am avut un noroc mai aparte”, a povestit Ioana.

În domeniile de înfrumusețare, artiștii trebuie mereu să fie puși la curent cu tot ceea ce se schimbă atât la tehnici cât și la produse. De aceea, cursurile sunt foarte importante și de cele mai multe ori pot prezenta cartea ta de vizită.

„În acest domeniu mereu trebuie să fii pregătit și să ai multe cursuri la activ, pentru că mereu apar noi tehnici. Învățătura este mama succesului. Nu mi-am numărat diplomele, dar am foarte multe. Am multe cursuri naționale, internaționale la cele mai bune academii din lume”, a afirmat hairstylistul.

Care este coafura anului 2021?

Coafura anului 2021 trebuie să fie îndrăzneață și cât mai curajoasă, spune Ioana. Pentru Eurovision, Ioana a reinterpretat o coafură din anii 1920.

„Mie îmi plac foarte mult volumele, buclele, împletiturile, perucile . Pentru mine, cel puțin coafura pe care am prezentat-o la Eurovision este definiția exactă a anului 2021. Este o coafură din anii 20, dar este destul de curajoasă, mai ales prin culoarea pe care am am ales să o fac, acel albastru țipător. Întotdeauna a exprimat eleganță și femenitate perioada anilor 20 și de asta am și ales să reinterpretez o coafură din perioada respectivă”, a spus Ioana.

Pandemia a afectat chiar și acest domeniu, iar salonul Vestige, unde lucrează și Ioana, nu a fost ferit de efectele pandemiei de COVID-19. Din fericire, acum lucrurile s-au îmbunătățit.

„La un moment dat am fost afectați de pandemie. Nici nu pun aici în discuție perioada de urgență, când două luni nu am produs absolut nimic. Au fost valuri și valuri. Dar acum pot spune că ne-am revenit, într-o oarecare măsură. Interesul pentru schimbarea look-ului încă există, nu atât de tare ca în anii trecuți, dar în ultima perioadă a mai crescut interesul”, a explicat hairsylistul.

Ca în orice domeniu, pentru a reuși trebuie să riști. Ei bine, Ioana a mai făcut și experimente la început de drum pentru a-și exersa tehnica. Sora ei a fost una dintre modele pe care Ioana a exersat, uneori rezultatul nefiind cel așteptat.

„În momentul în care învățam împletiturile, am încercat să fac bantu knots. Este o coafură din cultura africană, avea chiar și Rihanna la un moment dat. Când am învățat să efectuez buclele la rece și le răsuciam într-o tehnică numită melcișori, am luat-o ca model pe sora mea. Ea avea o lungime medie la păr și i-am făcut melcișorii și i-am zis să doarmă așa peste noapte. Dimineața i-am desprins părul și l-am pieptănat, și a urmat un afro . Sora mea s-a speriat când s-a uitat în oglindă, dar nu aveam ce să îi fac..și s-a dus așa la liceu”, a povestit Ioana.

Hairstyliștii români, destul de excentrici

În ultimii ani, hairstyliștii români au evoluat foarte mult, iar modele au devenit mult mai curajoase și au mai multă încredere în artist. Ioana a spus că la începutul carierei nu avea foarte multe modele, pentru că lucrările ei erau destul de excentrice.

„Domeniul acesta de hairstyle a evoluat foarte mult în România în ultimii ani. La începutul carierei mele, îmi era foarte greu să îmi găsesc modele pentru concursuri, majoritatea fiind de tunsoare/culoare. Cu cât avea o culoare mai îndrăznerță, cu atât era mai interesantă lucrarea. Acum toată lumea îmbrățișează mai mult acest domeniu, iar oamenii sunt mult mai îndrăzneți când vine vorba de culoarea părului sau de tunsoare”, a spus Ioana.

Video realizat de: Ștefan Chețan și Georgiana Iuzic

