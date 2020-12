Soțul unei clujence, bancher care trăiește în SUA, visează să predea într-un sătuc din Transilvania, unde s-a născut

Tim Martin, bancher în Statele Unite ale Americii (loc în care și-a petrecut aproape toată viața), are 30 de ani și dorește să se întoarcă în România, în satul unde a copilărit.

Originar din Sălaj, din satul Jac, dorește să se întoarcă în locul în care a copilărit pentru a preda la școala de acolo, a declarat pentru bussinesmagazine.ro.

El mărturisește că ar fi vrut să devină profesor de matematică în urmă cu mult timp, dar s-a răzgândit, iar acum este consultant financiar la o mare firmă din orașul Atlanta.

S-a mutat din New York în Atlanta la scurt timp după ce s-a căsătorit cu o clujeancă

După ce a locuit pentru aproximativ un an într-un sat din apropierea Zalăului, familia lui Tim a decis să se mute în străinătate, prima dată în Londra, iar mai apoi în Queens, New York.

Vacanțele de vară și iarnă le petrecea în România, iar fiindcă devea tot mai greu să țină pasul cu facultatea și călătoriile sale, a decis să renunțe la matematică, dar să studieze engleza și literatura.

„Am început universitatea cu dorinţa de a deveni profesor, ca ambii mei părinţi şi, dintre toate materiile, voiam să predau matematică. Ideea părea bună, dar la scurt timp după începerea şcolii am început relaţia cu soţia mea, care locuia în Cluj în acea perioadă şi care mergea la Universitatea Babeş-Bolyai.

Era mai uşor după ce am schimbat facultatea, mai puţină muncă şi deja citisem majoritatea cărţilor care se cereau. Pentru un profesor, salariul este acelaşi indiferent de materie”, a spus Tim, conform sursei citate.

Vrea să fie profesor în satul în care a copilărit

Una dintre cele mai mari dorințe ale sale de viitor este să devină profesor la școala din satul în care a copilărit. Este vorba de satul Jac din Sălaj. Tim a mărturisit că locul lui preferat este acel sat.

„Am fost foarte binecuvântat să trăiesc o viaţă dublă, am crescut în New York, am mers la şcolile de acolo, am vorbit limba, am învăţat cultura, dar Zalăul a fost întotdeauna acasă. Adevărul este că, până la urmă, oricât de mult lucrez pentru a dezvolta latura corporatistă, voi fi întotdeauna doar un alt copil din Zalău”, susține Tim.

CITEȘTE ȘI: