Un nou derapaj la CFR Cluj! Neluțu Varga înjură grosolan co-acționarul echipei într-o înregistrare audio

Varga i-a înjurat oamenii de la EnergoBit, compania care îl are ca reprezentant în club pe Ștefan Gadola. EnergoBit deține 21 % din pachetul de acțiuni la CFR Cluj.

Înregistrarea a fost făcută publică de ProSport și din câte se pare a fost transmisă de un fotbalist de la CFR Cluj către mass-media.

Nelu Varga: N-au pus un zero unu cenți în viața lui la clubul ăsta. Mă auzi, Camora? Da sau nu? Vreau să aud vocea ta! Căpitan, mă auzi?

Mario Camora: Da!

Nelu Varga: Ok! În viața voastră să nu vă mai uitați după lă***ii de la EnergoBit! Sunt niște pi**e ordinare! Niște homosapiens! Mă auziți? Deocamdată în viața lor s-au lăudat numai și cu rezultatele noastre. Ale mele, ale conducerii și ale voastre! Ei trebuia să vă dea șampanie au numărat câți sunteți la masă. Mă auziți sau nu?

Neidentificat: Daaa!

Nelu Varga: Aș vrea să auziți asta!

Neidentificat: Da, da, da!

Nelu Varga: E prima dată când vă spun asta și as vrea nu cumva să băgați în seamă pe p***a asta ordinară! Ok?

Neidentificat: Da, da!

Nelu Varga: N-aud vocea!

Neidentificat: Da, arunc-o din avion!

Nelu Varga: Ok! Vă iubesc! Vă doresc mult succes și aș vrea la orice interviu al clubului, al echipei, al căpitanului, al jucătorilor, al conducerii, să știți să faceți diferența între cei care vă iubesc și ajută și cei care sug p**a și se f*t în c*r!

Mai mulți: Iuhuuuuu! (aplauze)

Nelu Varga: Ok? I love you!

Din păcate, la CFR Cluj situația a fost una extrem de tensionată în această vară. La club au exista conflicte între oamenii importanți care s-au încheiat cu o bătaie generală la meciul cu Steaua Roșie Belgrad. Cu toate astea, ardelenii sunt pe primul loc cu maximum de puncte și calificați în Conference League.