Dan Petrescu ar mai fi vrut un atacant la CFR Cluj! De ce nu mai poate transfera campioana din Gruia

Dan Petrescu i-a convins pe Bordeianu și Culio să revină la CFR Cluj, dar cu toate astea ar mai fi vrut un atacant în lot. „Bursucul” ar fi încercat repatrierea lui Mario Rondon, dar nu mai sunt locuri pentru lista de Conference League, iar mutarea ar fi fost inutilă.

„Alibec stă o lună. De aceea, voiam să mai iau un atacant, am convins să vină un jucător foarte bun și m-am trezit că nu mai am unde să-l pun. E foarte greu să duci cu 23 de jucători pe 2 fronturi, în Conference League și în campionat. Nu a mai venit atacantul, nu a mai avut loc pe listă, mie îmi place să am mulți jucători, 30 voiam, să se bată pentru un loc de titular. Pe Omrani l-am văzut la antrenamente și la amical, nu a vorbit nimic de plecare, l-am văzut foarte fericit și concentrat”, a declarat Dan Petrescu la emisiunea Fotbal Club.

Petrescu a recunoscut că nu ar fi renunțat niciodată la Mario Rondon și Paulo Vinicius, doi dintre jucătorii care au impresionat în mandatul său la CFR Cluj.