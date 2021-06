„U” Cluj a mai bifat un transfer! Lincar a dus un jucător crescut la Academia lui Hagi

Noul jucător al Universității Cluj a evoluat la nivel de juniori pentru Academia Sport Team București, după care a ajuns în curtea Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi” în 2018.



După un an în care a jucat pentru Viitorul Constanța U19 în Liga Elitelor, Florian Haită a schimbat echipa, ajungând sub formă de împrumut la Turris Turnu Măgurele. La doar 19 ani a devenit om de bază în formația condusă pe atunci de antrenorul Erik Lincar. După un debut foarte solid în fața celor de la FC Argeș, Haită a marcat chiar în al doilea joc, câștigat de Turris cu 4-3 pe terenul celor de la UTA Arad. Pe parcursul sezonului 2019/2020 a bifat 26 de meciuri, în 24 dintre acestea fiind integralist. De asemenea, mijlocașul bucureștean a punctat de patru ori în acea stagiune și a oferit două pase decisive, luptând pentru promovare până în ultima etapă.



A continuat alături de Turris și în sezonul recent încheiat, fiind utilizat de 11 ori în turul campionatului. S-a întors la Viitorul Constanța în a doua parte a anului competițional ca urmare a desfințării echipei Turris Turnu Măgurele. La sfârșitul lunii mai a jucat pentru prima dată în Liga 1 într-un meci cu FC Botoșani. Până la finalul sezonului a strâns opt partide în tricoul constănțenilor.



„Cunosc întreg staff-ul și câțiva jucători. Am găsit aici niște condiții foarte bune și mă bucur să fiu aici. Am venit la o echipă de tradiție pe care sper să o ducem pe prima scenă a fotbalului românesc. Mă simt foarte bine aici, colegii m-au primit foarte bine. Sunt foarte fericit și am găsit un grup foarte bun. Sunt un jucător foarte muncitor, dar obiectivul meu este să fiu decisiv și să câștigăm cât mai multe meciuri. Îmi doresc promovarea cu orice preț. Vreau să muncim mult pentru a reuși promovarea. Îi aștept pe fanii lui U Cluj în număr cât mai mare și îi așteptăm să-i facem fericiți la finalul sezonului”, a declarat Florian Haită pentru siteul echipei.



Lotul celor de la Universitatea Cluj a fost schimbat aproape în totalitate în această vară. Erik Lincar a primit mână liberă din partea conducerii și a adus mulți jucători alături de care a lucrat la Turris Turnu Măgurele.



Andrei Blejdea, Valentin Alexandru, Denis Ispas, Costinel Gugu, Cristi Balgiu, Florinel Mitrea, Albert Voinea, Florin Tescan sau Marius Ciobanu-Vanghele sunt doar câteva dintre numele prezentate oficial.



În plus, portughezul Ribeiro a anunțat că va continua în tricoul „alb-negru” după o rundă intensă de negocieri.