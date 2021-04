Weekend plin de tenis la Cluj! România – Italia se joacă în BT Arena. Programul meciurilor

Cele două echipe naționale nu se pot baza la acest meci pe cele mai bune jucătoare din cauza unor probleme medicale. Camila Giorgi lipsește din cauza infecției COVID-19, în timp Simona Halep se luptă cu un șir de accidentări în ultimele săptămănâni.

Din tabăra României lipsesc și alte jucătoare importante precum Sorana Cîrstea, Irina Begu, Patricia Țig sau Irina Begu.

Niculescu debutează în postura de căpitan

Monica Niculescu îl înlocuiește pe Florin Segărceanu în postura de căpitan al echipei feminine de Fed Cup.

„Emoţii sunt, emoţii diferite faţă de cele de jucător. Eu am trăit însă puţin aceste emoţii când am jucat contra Marii Britanii la Constanţa (n.r. - în 2017, când căpitanul nejucător Ilie Năstase a fost eliminat de ITF). A fost o experienţă interesantă, am învăţat multe din acel meci. Am fost atunci pe bancă şi la Simona, şi la Sorana. Dar normal că am emoţii şi acum, îmi doresc foarte mult să câştigăm cu Italia. Eu voi încerca să îmi aduc energia în aceste meciuri, va fi diferit pentru mine de exemplu la dublu, dar cred că mă voi descurca. Mi-am dorit foarte mult să îmi ajut echipa şi cred că va fi interesant. Sper să fac o treabă bună. Propunerea de a fi căpitan am primit-o din partea conducerii Federaţiei Române de Tenis. Eram la Dubai, la turneu... m-am gândit câteva zile, dar mi-a plăcut foarte mult ideea pentru că suntem într-un moment dificil. Şi n-am putut să las echipa în acest moment. Eu vin tot timpul cu sufletul şi cu multă energie la Fed Cup. Iar propunerea a fost să fiu căpitan-jucător. Aşa că eu dacă trebuie intru şi joc. Am discutat cu fetele, iar ele au răspuns pozitiv, s-au bucurat, au zis că e o idee foarte bună”, a declarat Monica Niculescu înaintea primul meci din noua postură.

Progamul meciurilor Fed Cup România – Italia

Echipa României întâlneşte vineri şi sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, selecţionata Italiei în play-off-ul Grupei Mondiale a Billie Jean King Cup.



Irina Maria Bara (26 ani, 132 WTA) o va înfrunta, vineri, de la ora 15:30, pe Elisabetta Cocciaretto (20 ani, 111 WTA), în prima partidă de simplu a întâlnirii, conform tragerii la sorţi care a avut loc, joi, la Cluj. Acest meci va fi urmat de partida dintre Mihaela Buzărnescu (32 ani, 137 WTA) şi Martina Trevisan (27 ani, 99 WTA).



Sâmbătă, de la 14:00, se va juca meciul dintre Bara şi Trevisan, urmat de confruntarea dintre Buzărnescu şi Cocciaretto şi de meciul de dublu, dintre perechile Monica Niculescu/Elena-Gabriela Ruse - Jasmine Paolini/Giulia Gatto-Monticone.