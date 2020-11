Petrescu și-a luat rămas bun de la CFR Cluj: „Sper să mă întorc într-o zi să antrenez!” VIDEO

Într-un scurt mesaj video, fostul mare internațional, cel care a condus destinele clubului feroviar în ultimii trei ani, și-a luat rămas-bun de la CFR Cluj. Dan Petrescu spune că nu a fost dat afară, dar nici nu și-a depus demisia, despărțirea realizându-se pe cale amiabilă.

„Din păcate, am de făcut un anunț. Aș vrea să opresc toate speculațiile care apar în presă, la acest nivel se întâmplă. Aș vrea să spun că împreună cu clubul am decis, astăzi (luni – n.r.), rezilierea contractului pe cale amiabilă, ca să oprim orice speculație. Nici nu am fost demis, nici nu mi-am dat demisia, cred că este mai bine pentru club, pentru jucători, pentru mine, ca în acest moment fiecare să meargă pe drumul lui”, a declarat Petrescu.

Dan Petrescu se desparte pentru a doua oară de CFR Cluj

„Aș vrea să mulțumesc clubului CFR Cluj pentru acești trei ani minunați petrecuți împreună. Sunt mândru, mândru și fericit pentru tot ce am făcut aici în acești trei ani! Aș vrea să-i mulțumesc mai întâi patronului CFR Cluj, care a avut încredere în mine și m-a ajutat în toate momentele, indiferent care au fost ele, bune și rele. Aș vrea să mulțumesc tuturor jucătorilor minunați. Cum se știe, sunt un antrenor dificil și m-au suportat așa de mult. Vreau să le mulțumesc fanilor CFR Cluj, celor care au crezut și m-au ajutat în acești trei ani fantastici”, a continuat „Bursucul”, vizibil emoționat.

„Viața merge înainte, plec cu capul sus de la Cluj, sunt fericit de ce am realizat. Într-o zi sper să mă întorc să antrenez, de ce nu? În viața de antrenor sunt încă tânăr, pot antrena mulți ani de acum încolo. În momentul ăsta îmi doresc o minivacanță, sunt un antrenor liber care, clar că dacă apare o ofertă de nerefuzat mâine, la cum mă cunosc pe mine, e posibil să o accept. Cel mai important este să mă liniștesc și să mă gândesc și la mine, pentru că am dat mai mult clubului decât mie și familiei. Nici în pandemie nu am plecat din Cluj, merit și eu o vacanță”, a conchis Dan Petrescu, urând succes echipei atât în campionat, cât și în Europa League.

Dan Petrescu, despărțire pe cale amiabilă de CFR Cluj

Cu toate că patronul clubului feroviar, Neluțu Varga, anunțase despărțirea de Dan Petrescu încă în noaptea de după eșecul din Cupa României, 0-1 cu Politehnica Iași, „Bursucul” a acceptat rezilierea contractului, renunțând astfel la o eventuală despăgubire. Practic, cele două părţi au fost de acord ca „divorțul” să se producă doar cu plasa salariilor la zi, fără nicio altă compensaţie.

Dan Petrescu avea un salariu de aproape jumătate de milion de euro pe sezon, însă bonusurile atractive de performanță i-au permis să ajungă la un venit de circa 1,2 milioane de euro pe an. După trei titluri consecutive cu CFR Cluj, două calificări în grupele UEFA Europa League, meciuri memorabile în cupele europene și o „primăvară” europeană izbutită cu trupa din Gruia, fostul jucător al lui Chelsea lasă în urmă Gruia pentru a doua oară în doi ani și jumătate.

