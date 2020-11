Petrescu a băgat spaima în fanii lui CFR Cluj:„E posibil să nu ne prezentăm cu Roma”

„Bursucul” a scos din nou în evidență lotul subțire pe care îl are CFR Cluj la dispoziție și ia în calcul inclusiv o înfrângere prin neprezentare la meciul cu AS Roma, programat joi, de la ora 22:00, în Europa League.

„Eu mă rog să am jucători la meciul cu Roma, în tur nu am avut. Mă rog să avem, am doar 14 jucători de câmp pe lista UEFA, în tur au fost 15. Nici nu vreau să mă gândesc la vreo accidentare sau vreun test Covid de marți, atunci nu cred că ne vom prezenta, nu vom avea jucători destui ca să ne prezentăm.”, a șocat Petrescu.

CFR Cluj a pierdut meciul tur cu AS Roma, 5-0, pe Stadio Olimpico din Roma. Dan Petrescu nu s-a putu baza la partida respectivă pe Alexandru Chipciu și Andrei Burcă, ambii infectați cu COVID-19, dar și pe Paulo Vinicius, Billel Omrani sau Mike Cestor, jucători accidentați.

Declarația lui Petrescu pare exagerată în contextul în care Andrei Burcă și Chipciu s-au vindecat de COVID-19, iar Paulo Vinicius este pe finalul recuperării și ar putea apărea în meciul cu AS Roma.