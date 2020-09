Un fost portar de la „U” Cluj a ajuns șofer de TIR:„N-ai masă, mănânci din mers”

Huțan a apărat în sezonul 2009/2010 în 27 de partide pentru Universitatea Cluj și a fost inclusiv membru al echipei naționale.

Portarul trecut pe la „U” a fost unul dintre cei mai talentați goalkeeperi ai României, dar accidentările i-au blocat ascensiunea și aveau să îi pună capăt prematur carierei. Huțanu s-a reprofilat rapid după ce și-a încheiat activitatea fotbalistică, iar acum este șofer de camion.

„Treaba merge ca în România, nici să te lauzi, nici să te plângi. E un job şi bănos, dar şi greu. Stai departe de familie. Ajuţi la încărcat, la descărcat. Când îl vedeam pe tatăl meu că el munceşte şi eu stau ca antrenor de portari, nu era ok şi am zis să vin să-l ajut. Şi la un an distanţă, după ce am rupt-o cu fotbalul, am rămas singur cu tirurile, pentru că tatăl meu a murit. Eu sunt răspunzător de tot ceea ce se întâmplă. Nu sunt doar eu, mai am patru tituri, am băieţi care fac curse internaţionale, eu fac numai în ţară”, a declarat fostul internaţional pentru ziare.com.

Huțan a avut nu mai puțin de patru operații grave la genunchi și a fost nevoit să se retragă la doar 29 de ani din fotbal: „M-am lăsat devreme, asta e. Am avut patru operaţii la genunchi de-a lungul carierei. Doctorul mi-a zis că aş fi riscat să-mi pună proteza la genunchi dacă mai continui cu fotbalul şi m-am lăsat apoi. Asta este viaţa. Am fost omul care a văzut lucrurile aşa cum sunt. Am fost afectat, dar sunt lucruri pe care nu ai cum să le eviţi”, a explicat motivul retragerii.

Fostul fotbalist a fost coleg cu Gabi Tamaș la echipa națională, dar și cu alte nume importante din fotbalul românesc.

Fostul goalkeeper are în CV şi trei convocări la naţionala de seniori a României, una chiar la meciul de tristă amintire, de la Copenhaga, în 2003, când tricolorii au fost egalaţi în prelungiri şi au ratat calificarea la Euro 2004: „Am fost la toate naţionalele de juniori, cu echipa naţională de tineret am fost în trei campanii de calificare, am apărat. Am fost cu Zicu, Tamaş, Bănel Nicoliţă, Daniel Niculae, mai târziu a venit şi Marica, că el este născut în 85.La inceputul anilor 2000 meciurile de tineret se jucau înaintea echipelor mari cu o zi. Cu Danemarca am apărat la Under 21 şi a doua zi am fost al treilea portar, la Copenhaga, la partida de seniori. A fost foarte trist după acel meci. Am mai prins o convocare cu Japonia pe stadionul lui Dinamo, dar nu am jucat deloc la naţionala de seniori”, a povestit Huţan.

Fostul goalkeeper este decis să continue noua meserie și exclude o posibilă revenire în lumea fotbalului:

„Nu ai masă, nu ai viaţă, mănânci când poţi, mănânci uneori din mers. Stai departe de familie. E responsabilitate mare. Zic unii că e meserie bănoasă, stai pe scaun, conduci şi vin banii, dar nu, nu e chiar aşa simplu. Nu ai zi, nu ai noapte. Nu e chiar o viaţă atât de uşoară. E o afacere de familie, dar nu e ceva wow. În viitorul apropiat chiar nu mă mai interesează să mă întorc în fotbal. Mai mult decât antrenor de portari nu mă vad, aşa că nu e momentul pentru lucrul acesta. Îmi vad de tirurile mele şi e mai bine pentru mine, momentan", a spus Huțan.