EXCLUSIV. La "U" Olimpia Cluj se PARIAZĂ în linişte: "Pariurile m-au ajutat să iau BAC-ul la geografie"

Nagy le-a etichetat pe Oana Negrea şi Daniela Mateş într-o postare cu titlul „Pariurile sportive m-au ajutat să iau bacul la Geografie”. Monitorul de Cluj a sesizat postarea încă de pe 11 martie, dar nu a dorit să creeze nefondat o stare de tensiune în rândul echipei, însă o serie de declaraţii făcute astăzi de Teodora Meluţă confirmă anumite suspiciuni.

Niciuna dintre cele trei fete care au interacţionat pe internet nu şi-a dat seama de gravitatea celor spuse, iar Mateş a amplificat şi mai mult lucrurile cu următorul răspuns: „Nu pot să citesc articolul ăsta că m-am lăsat de 5 zile şi sigur o să mă rănească”, scria jucătoarea pe 11 martie. VEZI ÎN GALERIA FOTO DISCUŢIA

Nagy, Mateş şi Negrea au fost crescute de la "U" Olimpia Cluj, dar la ora actuală doar prima face parte din lotul ardelencelor. Daniela Mateş evoluează la Heniu Prundu Bârgăului, în timp Oana Negrea şi-a întrerupt pentru moment activitatea sportivă la finalul sezonului trecut după mai mulţi ani la Olimpia Cluj.

La aproximativ 10 zile de la postarea creată de Melinda Nagy, o altă jucătoare de la Olimpia Cluj a recunoscut că în fotbalul feminin sunt jucătoare care pariază.

Teodora Meluță, una dintre cele mai importante fotbaliste din România, nu s-a ferit să spună că a văzut multe jucătoare cu bilete la pariuri, dar cu meciuri plasate în alte sporturi sau pe fotbalul masculin.

„Cred că da, se pariază. Am văzut fete cu bilete la pariuri în mână. Normal că am văzut, fete mici, copile. Nu merg ele să își pună un bilet, roagă un prieten. Dar pe meciurile de băieți, meciurile noastre nici nu știu dacă sunt la pariuri. De la noi nu știu pe nimeni, eu habar nu am cu e cu pariurile. Până să ajung la Cluj nu știam ce înseamnă 1X, nu știam nimic. Nici frații mei nu sunt cu pariurile, nu sunt de acord părinții cu lucrurile astea”, a spus Meluţă pentru gsp.ro

Primele suspciuni de blat în fotbalul feminin românesc au apărut la meciul dintre U Olimpia Cluj şi KFF Mitrovica, din Kosovo, în Liga Campionilor. Ardelencele au pierdut surprinzător partida respectivă, deşi diferenţa dintre cele două echipe a fost una colosală. Mai multe surse au spus atunci că meciul a fost aranjat, dar Meluţă a infirmat acest lucru.

„Probabil există meciuri aranjate, nu știu. La noi nu s-a aranjat niciunul până acum. Multă lume a spus după ce am pierdut cu cele din Kosovo, pentru că aveau o cotă foarte mare, că noi am aranjat meciul”, a declarat Meluţă.

La finalul lui 2019, Comisia de Disciplină și Etică a Federației Române de Fotbal a decis ca fotbalistul Mihai Voduț (25 de ani), ultima dată jucător la Chindia Târgoviște, să fie suspendat doi ani și amendat cu 300.000 de lei ca urmare a unui scandal legat de implicarea lui în pariurile sportive. Atacantul a fost dat în vileag de fosta lui iubită care a prezentat autorităţilor competente inclusiv mesaje şi fotografii cu partidele pe care miza vârful.

Olimpia Cluj are nouă titluri consecutive în fotbalul românesc obţinute în perioada 2010-2019. Toate jucătoarele implicate în această poveste sunt componente sau au fost componente ale loturilor naţionale de fotbal feminin.