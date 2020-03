INTERVIU. Rebeca Necula, noua speranță a handbalului românesc: „Visez la o medalie cu România”

Rebeca are doar 16 ani și este o titulară de drept la Universitatea Cluj pe postul de coordonator de joc, fiind de altfel cea mai bună marcatore a echipei în actuala stagiune cu 66 de reușite doar în Liga Florilor.

Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu tânăra handbalistă de la Universitatea Cluj în cadrul unui interviu special într-o perioadă dificilă pentru întreaga lume a sportului.

Reporter: Cum a fost sentimentul de a debuta la doar 16 ani în Liga Florilor ?

Rebeca Necula: Este un sentiment greu de explicat în cuvinte, fiindcă am trecut prin mai multe stări: bucurie, emoție, curiozitate și ambiția de a face față unei astfel de provocări.

Reporter: Cât de greu este să coordonezi o echipă la o vârstă atât de fragedă ?

Rebeca Necula: Nu este foarte greu atunci când ai lângă tine o echipă minunată, și aici mă refer atât la fete cât și la antrenor și întreaga conducere. Nimeni nu este superior, ne tratăm de la egal la egal și fiecare încearcă să își facă treaba cât mai bine

Reporter: Este diferență mare între nivelul de la junioare și senioare ?

Rebeca Necula: Vă dați seama că este vorba de experiența acumulată de senioare de-a lungul anilor, de multă muncă și pregătire fiziciă din partea lor. La început am fost un pic speriată de trecerea de la junioare de la senioare, dar acum parcă nu mai simt aceeași diferență.

Mariana Tîrcă a fost una dintre antrenoarele care au contribuit la dezvoltarea Rebecăi Necula în anii junioratului. Cele două au lucrat la Corona Brașov înainte ca handbalista să ajungă la Universitatea Cluj.

Reporter: Când te-ai decis să începi handbalul și care au fost primii pași ?

Rebeca Necula: Am început handbalul după împlinirea vârstei de 10 ani, iar primii pași în handbal i-am făcut la clubul școlar Dinamo Brașov sub îndrumarea antrenoarei Mariana Peța. După trei ani a urmat transferul la Corona Brașov și acolo am avut noroc să cunosc niște oameni minunați precum doamna Mihaela Seifer și mai mult pe doamna handbalului românesc Mariana Tîrcă, cărora vreau să le mulțumesc pentru încrederea și pentru sprijinul oferit.

Reporter: Ești prima opțiune a echipei la aruncările de la 7 metri. Cât de mult exersezi acest procedeu după antrenamente ?

Rebeca Necula: Nu mă pot considera o specialistă a aruncărilor de la 7 metri, tot ce știu e că îmi place atunci când sunt față în față cu portarul, iar reușita îmi dă și mai multă încredere.

Reporter: Ai debutat în Liga Florilor, ai făcut un sezon excelent, dar care sunt următorii pași în carieră ?

Rebeca Necula: Este prematur să discutăm despre cariera mea viitoare, acum sunt mai importante evoluțiile mele pentru rămânerea în prima ligă cu Universitatea Cluj.

Reporter: Cu cine am putea să o comparăm pe Rebeca Necula ca stil de joc din handbalul feminin ?

Rebeca Necula: Nu cred că sunt în măsură să mă compar deja cu o altă jucătoare. Sunt precoupată de evoluțiile mele și să îmi îmbunătățesc stilul de joc de la meci la meci.

Anna Viahireva, una dintre cele mai spectaculoase și eficente jucătoare din handbalul feminin, este modelul Rebecăi încă de la începutul carierei. Viahireva este medaliată cu aur la Jocurile Olimpice din 2016, fiind recompensată și cu titul de MBP.

Reporter: Cine a fost modelul tău în carieră până la ora actuală ?

Rebeca Necula: Modelul meu a fost și este în continuare Anna Viahireva.

Reporter: Ești doar împrumutată de la Corona Brașov te-ai gândit ce vei face după finalul sezonului ? Situația de acolo e puțin complicată în urma scandalului de dopaj.

Rebeca Necula: Momentan nu știu. Aștept să se termine sezonul și vedem după. Îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat la Brașov, îmi pare rău pentru fete, niciun sportiv nu trebuie să treacă prin așa ceva. Eu am avut norocul să plec înaintea evenimentului neplăcut, iar în luna septembrie eram deja sub contract cu Universitatea Cluj.

Reporter: Ți-ai dori mai mult o medalie cu România la un turneu final sau trofeul Champions League ?

Rebeca Necula: E o întrebare la care nu pot să răspund, deoarece mi le doresc pe amândouă în egală măsură. Visez totuși ca într-o zi să obțin cel puțin o medalie importantă.

Reporter: Urmează Campionatul Mondial U-19 în această vară. Te temi că ar putea să fie anulată competiția din cauza coronavirusului ?

Rebeca Necula: Nu știu dacă se va anula, dar cred că se va amâna pentru o perioadă.