Andrei Mureșan se spovedește după revenirea la "U" Cluj: "Am o datorie față de club! Sper să fac meciuri bune"

Fundașul central a evoluat în ultimii la CFR Cluj, dar speră că suporterii vor trece mai ușor peste acest lucru dacă evoluțiile lui vor fi la nivelul așteptat de staff și conducere

„Nu a fost deloc o decizie grea. Simțeam că am nevoie de o schimbare. Ultima jumătate de an nu a fost foarte bună pentru mine și mă simțeam inutil. Vreau să mă bucur de ultimii ani din cariera de fotbalist și de asta m-am întors acasă. Am mai jucat la acest club, m-a lansat ca fotbalist și am o datorie față de Universitatea. Sper ca prin evoluțiile pe care le voi avea suporterii să treacă peste trecutul meu la CFR și să treacă peste”, a declarat Andrei Muresan într-o conferință de presă.