"U" Cluj s-a reunit! Falub a anunțat primele mutări: "Există schimbări multe, inclusiv în staff"

Universitatea Cluj s-a reunit luni pentru pregătirea returului de campionat, iar echipa promite o nouă față în 2020 după o primă parte dezamăgitoare. Adrian Falub a anunțat încă din decembrie că echipa va suferi modificări, iar primii care au plătit au fost oamenii din staff.

"Începem pe un nou drum. Avem speranțe că va fi mai bine ca anul trecut. Am făcut schimbări în staff-ul tehnic, staff-ul medical și am încercat să aducem ceva jucători, dar încă nu am reușit tot ce ne-am propus. În staff-ul tehnic a revenit doctorul Dragoș Vălean, a venit și Marius Șuller, dar și "Sisi" care știti deja ca e team manager. Așa cum am promis, eu voi încerca să aduc toți oamenii care au adus valoare în acest club.", a declarat Adrian Falub.

Universitatea Cluj s-a înțeles până în acest moment cu Bogdan Barbu, fost mijlocaș la Academica Clinceni, Robert Neciu, fundaș de la Chindia Târgoviște, Cătălin Ștefănescu și Andrei Mureșan, ultimul fiind jucător trecut pe la CFR Cluj în ultimii ani.

"Am reușit să ne înțelegem cu Barbu, Ștefănescu și Neciu dar mai vrem încă doi atacanți. Vreau să ne salvăm de la retrogradare și să formăm o echipă pentru sezonul viitorul. Va trebui să câștigăm cât mai multe meciuri posibile și să ne gândim că sezonul viitor vom promova. El a crescut aici. Este un produs al clubului, dar care a ales la un moment dat să plece în altă parte. Nu cred că este vreo problemă pentru fani. E un lucru frumos că a venit să-și încheie cariera la echipa la care a făcut primii pași.", a declarat Falub.

Tehnicianul clujenilor este nemulțumit de faptul că jucătorii pe care îi dorește Universitatea Cluj solicită salarii mari:

"E greu să vă spun ce jucători vom aduce, deoarece fotbaliștii când aud de U Cluj se gândesc la un sac de bani, însă nu e chiar așa. Datele problemei se schimbă când ne interesăm de un jucător, dar asta e situația. De plecat nu va mai pleca nimeni cel puțin în acest moment. În mare parte cu acest lot vom merge mai departe, poate doar doi atacanți.", a spus Falub.

Situația lui Carlos Kay a fost una dintre marile necunoscute ale iernii la Universitatea Cluj. Fundașul central are un salariu colosal pentru Liga a 2-a din România, iar formația ardeleană a încercat să scape de el.

"Lui Kay i-am propus trei variante înainte de sărbători și aștept un răspuns de la el. Prima soluție ar fi să îl plătim la zi cu toate salariile și să îl lăsăm să plece liber. A doua soluție este să îl dăm împrumut, iar cumva să găsim o soluție pentru ca noi să plătim jumătate de salariu, iar cealaltă echipă restul de bani. A treia soluție ar fi ca el să rămână pe un salariu mai mic care va fi stabilit și în funcție de meciurile pe care le va juca. Aștept un răspuns de la el. Eu nu sunt genul care să îl trimit să se antreneze prin parcuri, dar vreau să ne despărțim.", a explicat Falub situația jucătorului din Capu Verde