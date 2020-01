Dusko Vujosevic luptă cu probleme grave de sănătate: „Am nevoie de dializă, insulină şi baschet”

Tehnicianul sârb este cu siguranţă unul dintre cei mai buni antrenori care au antrenat vreodată în Liga Naţională de baschet masculin, iar aducerea lui în vară a reprezentat o lovitură importantă pentru întreg baschetul românesc.

Vujosevic are probleme renale şi est obligat să facă dializă, dar şi doze de insulină pentru a ţine sub control diabetul. Tehnicianul a fost nevoit să se retragă pentru o perioadă din activitate, dar acest lucru i-a făcut mai mult rău.

“A fost dificil să stau departe de baschet. Nu făceam nimic. Intrasem în depresie. Aveam nevoie să mă întorc la sală, să fiu iar în baschet. Nu îmi place să vorbesc despre problemele mele de sănătate. Ca să trăiesc am nevoie de dializă, de o doză zilnică de insulină și de o doză de baschet, în fiecare zi. Altfel nu pot”, a povestit antrenorul lui U-BT Cluj.

Vujosevic nu face deplasarea cu echipa decât în cazuri excepţionale, iar unul dintre motivele pentru care nu a acceptat rolul de antrenor principal este legat de faptul că nu poate fi prezent mereu alături de echipă. Veteranul a recunoscut că în anumite momente nu poate participa nici la antrenamente din cauza problemelor.

„Lucrez ca și cum aș fi la Partizan sau la Boston Celtics. Da, sunt zile când am crize și parcă simt că nu pot să mă ridic din pat, însă gândul că mă duc la sală, că sunt cu băieții, că sunt în bashet, îmi dă putere să merg mai departe, să mă simt mai bine. Secretul este că, și atunci când nu pot să fiu lângă echipă, aici, la U-BT Cluj-Napoca, am un staff foarte bun, cu Silvășan, Ciuic și preparatorul fizic Andrei Bălan, plus jucătorii, care chiar vor să muncească. Noi nu spunem că lucrăm bine, chiar reușim să o facem”, a mai adăugat Vujosevic.

Antrenorul veteran vrea ca în urma lui să rămână o moştenire frumoasă şi nu doar să câştige un titlu alături de formaţia clujeană:

„Sunt implicat sută la sută și vreau să las o ștampilă în baschetul românesc, pentru generațiile viitoare. Din păcate, în România, baschetul nu e la fel de iubit ca în alte țări. În plus, prin regulamentele prea permisive ale federației internaționale, jucătorii români talentați pleacă prea repede și prea ușor în străinătate. Așa se face că echipele decid să aducă 5-6 jucători americani, și atunci normal că prima ligă de aici arată ca liga a 4-a din SUA. Ar fi important ca baschetul românesc să reușească să își țină jucătorii acasă, până ajung la un anumit nivel. ”, a mai spsus Vujosevic.