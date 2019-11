Falub le răspunde contestatarilor după victoria cu Chiajna:„Mulţi speră că vom da greş, dar nu va fi aşa”

Adrian Falub s-a declarat mulţumit de jocul prestat de elevii săi în duelul cu Chiajna, dar a avut un mesaj ferm către toţi cei care au adus critici la adresa clubului în ultimele luni.

„Am avut o a doua repriză foarte bună în care am dominat adversarul şi am ratat ocazii importante. Cred că victoria a fost meritată pentru modul în care am jucat în repriza secundă. Am făcut o repriză execrabilă nu pentru că ei au jucat foarte bine, ci pentru simplul fapt că am intrat lipsiti de motivaţie. Sunt trei puncte extrem de importante în economia clasamentului. Au fost mulţi care nu mai sperau, dar jocul mi-a dat mereu speranţe că putem să câştigăm.

Nu am mai câştigat un meci de foarte multă vreme, dar e bine că nu am pierdut de foarte mult timp. Ar trebui să aprecieze lumea acest lucru. Sunt unii care abia aşteaptă să dăm greş, dar staţi liniştiţi că o să fie totul bine.”, a declarat Adrian Falub după meci.

Tehnicianul celor de la Universitatea Cluj a avut câteva probleme şi în cadrul lotului după ce George Florescu nu a dorit să facă deplasarea la meciul cu Rapid în urma unei dispute cu oficialii clubului.

„Avem linişte în vestiar acum, dar noi dacă nu câştigam astăzi eram în continuare în zona retrogradabilă. Cred că punctele obţinute în meciul cu Chiajna sunt foarte importante din acest punct de vedere. Ne vom pregăti pentru meciul cu Turris Turnu Măgurele, acolo unde sperăm să luăm toate punctele. ”, a declarat Falub.

Concordia Chiajna a deschis scorul pe Cluj Arena dintr-o lovitură de la 11 metri contestată de jucătorii lui Adrian Falub, dar şi de antrenor după joc:

„Ce Penalty ? Nu a fost niciun fault. În primul a fost un aut pentru noi după care a dat lovitură de la 11 metri. Aşa am văzut eu de pe margine”, a declarat tehnicianul clujean.