Meci european în BT Arena!U-BT primește vizita campioanei Suediei

Trupa pregătită de Mihai Silvășan și Dusko Vujosevic este în fața unui meci extrem de important în vederea calificării mai departe. Ardelenii au câștigat două partide și au pierdut cu Enisey Krasnoyarsk în Grupa G din FIBA Europe Cup.

Clujenii au arătat un baschet de înaltă calitate și pleacă cu prima șansă împotriva celor de la Sodertalje Kings. U-BT Cluj a controlat întreagă partidă disputată pe terenul campioanei Suediei și avea să se impună cu 86-80. Suedezii au o singură victorie în grupa din FIBA Europe Cup în fața celor de la Balkan Botevgraad, 93-83, în timp ce în partida cu Enisey au pierdut 99-78.

Dusko Vujosevic, antrenorul coordonator al celor de la U-Banca Transilvania Cluj, a vorbit despre meciul cu Sodertalje:

„În primul rând cred că pentru noi este foarte important că participăm în astfel de competiții. Ne gândim mai departe de faza grupelor, dar cred că pentru echipa noastră cel mai important e să construim și o echipă care să producă jucători de viitor. La tragerea la sorți nu am prea avut noroc pentru că am picat cu Enisey, o echipă cu un buget mare. În plus, avem și un drum lung până în Rusia care ne consumă multă energie. Rușii au complicat mult grupa noastră după ce la deplasarea cu Botev au mers fără cei mai buni doi jucători și au pierdut. Trebuie să fim foarte atenți și focusați pe meciul cu Sodertalje pentru că ei au reușit să bată Botev. Au 3-4 jucători buni care au calitate individuală și pot ieși în evidență ușor. Dacă vrem să trecem mai departe, trebuie să facem un meci bun și să fim focusați pe acest joc. ”, a declarat tehnicianul U-BT Cluj.

Dusko Vujosevic a vorbit despre importanța jocului cu Sodertalje, precum și despre un posibil parcurs lung pe care l-ar putea avea echipa în FIBA Europe Cup.

„Până la urmă în Cluj vine campioana Suediei și cred că nu există nici un adversar pe care îl poți bate dacă nu joci la capacitate maximă. Pe lângă asta, noi vrem să readucem oamenii lângă echipă pentru că vrem să readucem entuziasmul din alte vremuri. Dacă vom juca bine, vom putea readuce public la sală. Nu ne gândim să câștigăm FIBA Europe Cup, dar de fiecare dată când antrenez mă gândesc la cele mai înalte obiective. Prima dată vrem să trecem de faza grupelor după care vom vedea. Una dintre echipele favorite este chiar Enisey, echipă din grupa noastră, dar nu întotdeauna câștigă banii.Principalul obiectiv este să câștigăm campionatul Românie, dar va fi destul de greu pentru că pierdem multă energie și timp în deplasările din FIBA Europe Cup. Ne-am asumat acest risc și suntem pregătiți. Sper ca în viitor să putem să concurăm la un nivel și mai înalt. ”, a completat Vujosevic.

Fanii își pot achiziționa bilete online pe platforma bilete.ro, dar și de la casieria BT Arena:

▪ 10 lei online

▪ 12 lei la casa de bilete din BTarena

▪ 50% reducere pentru elevi (copii de la 6 ani), studenți și pensionari. Oferta este valabilă doar la achiziționarea biletelor de la casieria bilete.ro din incinta BTarena;

▪ Gratuitate pentru copiii cu vârsta de până la 6 ani, fără a fi asigurat locul pe scaun;

▪ Gratuitate pentru persoane cu dizabilități: abonamentele se pot ridica de la casa de bilete în baza cărții de identitate și a certificatului de handicap.