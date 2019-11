Petrescu se plânge din nou de programul lui CFR Cluj:"Nici nu știu unde vom dormi"

CFR Cluj a remizat, 0-0, pe terenul celor de la Dinamo în etapa cu numărul 16 într-o partidă în care tehnicianul campioanei a folosit o formulă de joc cu mai multe rezerve. Petrescu a fost nemulțumit de jocul prestat de elevii săi, iar la pauză și-a băgat în ședintă fotbaliștii care au făcut parte din primul 11.

„Nu am exagerat la pauză, în vestiar. Am jucat cu Dinamo, o echipă bună, care joacă bine acasă și care a făcut spectacol cu Viitorul și Gaz Metan. Era important să nu facem greșeli și cadouri. În finalul primei reprize, Dinamo a avut acea bară. Noi am cedat, iar ei au venit peste noi. Dacă marcau acolo, era greu să revenim.În repriza a doua noi am jucat mai bine. Nu țin minte să aibă Dinamo vreun șut. Echipa a reacționat bine. Am avut 3-4 ocazii clare, dar și un penalty la faultul asupra lui Păun. Dar nu putem critica arbitrajul pentru că a fost un meci greu”, a declarat Dan Petrescu la Look Sport.

Antrenorul campioanei s-a plâns din nou de programul încărcat pe care îl are echipa după meciurile din Europa League și Champions League:

”Schimbăm mulți jucători, iar asta nu ne face bine. Dar voi continua să le fac. Vom avea un program infernal după pauză. Am jucat 30 de meciuri până acum. E un record pentru mine, dar și pentru club. După pauza competițională vom avea încă 8 meciuri. Nici nu știu pe unde vom dormi. Dar îmi pare bine că luăm pauză. Îmi place să muncesc zi de zi, dar parcă a fost prea mult", a spus Petrescu