CFR Cluj va plăti 500.000 de euro pentru transferul lui Alexandru Pașcanu de la Leicester

Dan Petrescu a cerut cu insistență un jucător care să se încadreze în regula U-21, iar conducerea clubului s-a conformat și l-a adus pe Alexandru Pașcanu de la Leicester City. Tânărul fundaș a fost crescut la formația din Premier League și a făcut un turneu final excelent la EURO U-21, însă a avut probleme mari în ceea ce privește pasul spre o echipă de seniori.

CFR Cluj a plătit 300.000 de euro în momentul transferului pentru Alexandru Pașcanu și va mai achita câte 100.000 de euro în următorii doi ani pentru jucătorul crescut de Leicester. Formația britanică va mai încasa încă 100.000 de euro în plus dacă CFR Cluj va intra în grupele Champions League în următorul sezon, conform celor de la Fanatik.Ro

Alex Pașcanu a semnat cu CFR Cluj pe 30 august 2019, spunând că este mult mai liniștit odată ce i s-a rezolvat situația contractuală: “Chiar am venit mai liniştit, sunt pregătit de treabă şi sunt foarte fericit că am reuşit să realizez transferul la club şi am venit cu o altă mentalitate mai liniştită la naţională. CFR-ul m-a dorit de foarte mult timp şi asta a contat foarte mult în alegerea mea”, a spus fundașul după ce a semnat cu CFR Cluj.