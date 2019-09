Universitatea Cluj a transferat un fost puşti minune de la FCSB!

Mijlocaşul ofensiv este unul dintre cei mai talentaţi jucători din generaţia lui Ianis Hagi şi Florinel Coman, fiind transferat la doar 16 ani de FCSB. Noul jucător al Universităţii este format la juniorii clubului FC Braşov, înainte să fie achiziţionat de FCSB.



Mihalcea a debutat pentru formaţia din capitală pe 15 octombrie, 2015, într-un meci contra lui ASU Poli Timişoara în Cupa Ligii. Gigi Becali a fost plăcut impresionat de calităţile arătate de tânărul jucător de doar 16 ani la vremea respectivă şi i-a făcut direct contract de profesionişti cu o clauză de reziliere de 50 de milioane de euro, record la vremea respectivă.



Cariera lui Mihalcea a fost într-un regres continuu de la vremea respectivă şi a trecut în ultimii ani pe la echipe precum ACS Poli Timişoara, Academica Clincei şi ultima dată în Liga 1 la FC Voluntari. Mijlocaşul ofensiv nu a reuşit să se impună la niciuna dintre echipe menţionate, iar în ultimul sezon a fost utilizat din postura de rezervă de Ilie Poenaru la Academica Clinceni.



Antrenorul nou-promovatei a avut cuvinte frumoase la adresa jucătorului braşovean, dar este de părere că are nevoie de mai multă muncă la antrenamente şi mai puţine jocuri video pentru a putea reuşi cu adevărat.



„Lui Vlad Mihalcea i-am spus că trebuie să muncească mult mai mult, chiar dacă are talent. Pe el îl distrag jocurile video, încă îi plac. Aceste jocuri îi afectează mintea, e prea conectat acolo. Acum, vă dați seama că eu nu pot să dorm cu el în cameră să văd la ce ora doarme. Dar sunt sigur că trece de miezul nopții cu jocurile. Am mai pus colaboratori mei să îl verifice și l-au mai prins pe la ora 12 noaptea cu căștile pe urechi.Gândiți-vă ce înseamnă asta. Și eu am pretenția ca a doua zi să dea 100%. I-am transmis că trebuie să înceteze cu lucrurile acestea. Trebuie să își schimbe stilul de viață, el se bazează prea mult pe talentul său, crede că merge și așa.. Dar nu este de ajuns. Adversarii te studiază și își iau măsuri și știu cum să te blocheze. I-am spus că o să piardă echipa și lotul”, a povestit Poenaru la GSP Live la începutul lunii mai.



Mihalcea a strâns 57 de prezențe în liga secundă, acolo unde a înscris de 9 ori și a oferit 6 “assist-uri”.

De asemenea, el a bifat 5 partide pentru echipa națională Under 17 a României (un gol), 8 jocuri în Liga 1 respectiv o prezență în preliminariile Ligii Campionilor, pe vremea când îmbrăca tricoul celor de la FCSB.



Mihalcea a fost unul dintre jucătorii preferaţi ai lui Florin Răduciou în perioada în care fostul internaţional român pregătea echipa naţională Under 17. Fostul mare atacant al României obişnuia să îl folosească într-o linie de atac completată la vremea respectivă de Florinel Coman şi Ianis Hagi, doi jucători care au ajuns certitudini pentru fotbalul românesc.



Noul jucător al Universităţii Cluj ar putea debuta pentru trupa antrenată de Adrian Falub pe 14 septembrie, atunci când ardelenii se vor deplasa la Călăraşi pentru duelul cu Dunărea din etapa cu numărul 7.