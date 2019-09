Bordeainu, cel mai bun de pe teren în România - Malta 1-0. Păun, ignorat de Contra

Echipa naţională a României a avut o dublă extrem de importantă în vederea calificării la Campionatul European din 2020 şi s-a duelat cu reprezentativele Spaniei şi Maltei în Grupa F. Tricolorii au pierdut primul meci împotriva Spaniei, 2-1, într-un meci în care mijlocaşul Ciprian Deac s-a aflat pe teren timp de 71 de minute.

Ibericii au dominat clar meciul disputat la Bucureşti şi doar intervenţiile lui Ciprian Tătăruşanu au făcut ca rezultatul să fie unul echilibrat. Deac a fost unul dintre jucătorii criticaţi de fani şi mass-media după duelul cu Spania şi a fost lăsat pe banca de rezerve de Cosmin Contra la meciul cu Malta.



Meciul cu Malta ar fi trebuit să fie un festival de goluri pentru echipa naţională a României, însă jocul a fost unul modest al fotbaliştilor români şi victoria a venit la limită, 1-0, după un gol marcat de George Puşcaş. Contra a trimis pe teren o echipă extrem de ofensivă, dar şi cu trei debutanţi. Selecţionerul României a apelat la Adrian Rus şi Florin Ştefan în defensivă, cei doi fiind remarcaţi la Euro U-21 din această vară, dar şi la mijlocaşul de la CFR Cluj, Mihai Bordeianu.



Jucătorul antrenat de Dan Petrescu a fost cel mai bun jucător al echipei naţionale în meciul cu Malta şi a bifat toate cele 90 de minute. Bordeianu i-a atras atenţia şi lui Contra după partida excelentă făcută la Ploieşti.



„N-am strălucit a doua repriză. Cred că primele 20 de minute am avut două ocazii clare și un gol valabil, care a fost anulat pe motiv de offside. Pentru noi era o finală, trebuia să câștigăm neapărat acest meci. Am folosit o echipă tânără, fără experiență. Poate asta a făcut ca meciul să fie mai dificil. Au fost jucători nervoși, nu știu de ce s-a întâmplat asta. Până la urmă sunt trei puncte, rămânem în cursa calificării. După acest meci trebuie să analizez foarte bine și să iau deciziile corecte pentru următoarele meciuri. Am câștigat doi jucători astăzi, pe Bordeianu și pe Rus, care au jucat foarte bine”, a declarat Cosmin Contra la finalul meciului.



În ciuda faptului că Adrian Păun are un start de sezon excelent la CFR Cluj şi este golgheterul din Liga 1 cu şase goluri marcate şi trei pase decisive, Cosmin Contra nu l-a introdus niciun minut pe teren pe fotbalistul campioanei. Păun a fost scos la încălzire de selecţionerul României în meciul cu Malta, dar pe teren au apărut Gicu Grozav, Nicoale Stanciu şi Claudiu Keseru, în timp ce golgheterul campionatului intern a rămas pe banca de rezerve.



România ocupă locul al treilea în Grupa F după victoria obţinută cu Malta cu un total de 10 puncte. Tricolorii sunt la opt puncte în spatele liderului Spania şi la un singur punct în spatele naţionalei Suediei. Formaţia nordică a remizat în această etapă cu Norvegia, 1-1, un rezultat care avantajează echipa naţională a României.

Au evoluat echipele:

România: Tătăruşanu – Chipciu, Rus, Chiricheş, Ştefan – Cicâldău, Marin (Stanciu ’59), Bordeianu, I. Hagi (Grozav ’72) – Andone, Puşcaş (Keşeru ’77). Selecţioner: Cosmin Contra

Malta: Bonello – Borg, Agius, Z. Muscat – Corbolan, Vella (Grech ’86), R. Muscat, Gambin (Zerafa ’81), Mbong – Farrugia, Nwoko (Effiong ’72). Selecţioner: Raymond Farrugia