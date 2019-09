FC Universitatea Cluj a împrumutat un nou jucător de la FC Viitorul

Arpad Tordai, 22 de ani, a fost unul dintre portarii care au primit cele mai multe șanse din partea lui Gheorghe Hagi, însă a dezamăgit la echipa constănțeană. Tordai a greșit grav la meciul din Europa League cu Genk, moment în care în poarta celor de la FC Viitorul a intrat Cătălin Căbuz.

Gheorghe Hagi a decis să îl împrumute pe Arpad Tordai pentru un sezon la Universitatea Cluj, echipe la care mai evoluează și Cosmin Dur-Bozoancă, un alt produs al echipei. Tordai a jucat sezonul precedent la FC Petrolul sub formă de împrumut.

"Portarul Arpad Tordai (22 de ani) a semnat, în ultima zi a perioadei de transferuri, un angajament cu Universitatea Cluj valabil până la finalul actualului sezon competiţional.

El ajunge sub formă de împrumut de la FC Viitorul, după ce în prima parte a ediţiei trecute a evoluat pentru Petrolul Ploieşti, club în tricoul căruia a strâns 18 prezenţe. După revenirea sub comanda lui Gheorghe Hagi, noul nostru jucător a bifat, în total, şapte partide în Liga 1, una în preliminariile Europa League şi o alta în Supercupa României. Are trei trofee în palmares (campionatul, Cupa României respectiv Supercupa României), toate câştigate cu FC Viitorul. Îi urăm bun venit şi sperăm să ne bucurăm împreună de cât mai multe succese. Multă baftă, Arpad!", este anunțul oficial al clubului.