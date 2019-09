Turul Ciclist al României va pleca de la Cluj-Napoca. FRC, recensământ pentru numărul de biciclete din țară

Ceremonia de deschidere oficială a Turului României va avea loc pe 10 septembrie, la Cluj-Napoca, începând cu ora 19:15, în parcarea Cluj Arena, fiind deschisă publicului. Tot în preambulul primei etape a Turului României, pe 10 septembrie, la Cluj-Napoca vor avea loc, o serie de evenimente conexe competiției sportive, destinate pasionaților de bicicletă și copiilor. Bike Show cuprinde o serie de ateliere pe bicicletă, curse de sprinturi, speed race, acrobații, outdoor cycling și ateliere de siguranța biciclistului pentru copii. La cursa copiilor sunt invitați să ia parte, în aceeași zi, micii cicliști cu vârste cuprinse între 8 și 15 ani. Evenimentele au loc în zona pietonală Cluj Arena, pe 10 septembrie, între 15:00 și 21:00.

Bike Show și Cursa Copiilor vor avea loc și la Târgoviște, pe 13 septembrie, adiacent celei de-a treia etape a Turului României, între orele 15:00-21:00, la Complexul Natație, dar și la București, pe 15 septembrie, adiacent etapei finale a Turului României, între orele 10:00-16:00, în alveola Kiseleff, din Piața Victoriei.

Un alt eveniment conex Turului României este King of the Mountain, concurs de cățărare pe off-road. Cursa are loc pe 14 septembrie, adiacent celei de-a patra etape a Turului României, și ia startul la ora 12:00, la Telegondola Sinaia, având ca punct de finish Cabana Piatra Arsă, la o altitudine de 1920 metri. Cățărarea pe șoseaua TransBucegi are o lungime de 17 kilometri și 1000 de metri diferență de nivel.

Mai mult decât o competiție sportivă, Turul României reprezintă un proiect de promovare a bicicletei și stilului de viață sănătos în rândul populației, precum și de promovare a frumuseților României la nivel mondial

„Turul României ia startul, anul acesta, cu un obiectiv pe cât de ambițios, pe atât de frumos. Vrem să îi facem pe români să iubească ciclismul și bicicleta, să construim o cultură a bicicletei, precum și să le arătăm și cât de frumoasă este țara, văzută pe două roți. Rezultatele unui studiu pe care l-am realizat în preambulul competiției cicliste cu cea mai mare tradiție în România ne bucură, pentru că arată că suntem pe drumul cel bun. Românilor le place să meargă pe bicicletă, fie pentru că se simt liberi, fie pentru că doresc să aibă un stil de viață sănătos și să se bucure de natură astfel. Îi invităm să participe la Recensământul Bicicletelor, vrem să aflăm câți suntem pe două roți în țară, și să fie alături de Turul României”, a declarat Eduard Novak, Președintele Federației Naționale de Ciclism.

7 din 10 români aleg bicicleta ca mijloc de relaxare

Cu ocazia Turului României 2019, Federația Română de Ciclism invită românii să participe la Recensământul Bicicletelor, o inițiativă menită să arate dimensiunea comunității pasionaților de mișcare pe două roți. Oricine poate înscrie numărul de biciclete deținute pe http://turulromaniei.com/recensamant-biciclete/, în perioada 3-15 septembrie 2019.

Pentru 37% dintre români, bicicleta e mai populară decât mașina, arată un sondaj național realizat în perioada 22-29 august 2019, pe platforma Ivox.ro, realizat la solicitarea Federației Române de Ciclism cu ocazia startului Turului României. 7 din 10 români merg cu bicicleta ca să se relaxeze, în weekend sau în călătorii. 13% dintre ei merg cu bicicleta cel puțin o dată pe săptămână, mai arată studiul, la care au participat 750 de respondenți, cu vârste între 18 și 65 de ani, utilizatori de Internet. (marjă de eroare de +/- 3%)

Programul competițional al Turului României 2019

Traseu: Cluj-Napoca - DN1C- Vălcele-Apahida – Sighișoara

Start festiv: 10:45 – Cluj-Napoca, Parcarea Cluj-Arena

Traseu: Brașov – DN 11 – Focșani

Start festiv: 10:45 - Brașov, Auchan Coresi Shopping Resort

Traseu: Buzău – E 85 – Târgoviște

Start festiv: 12:45 – Buzău, Piața Daciei

Traseu: Ploiești – RAR Prahova – DN 72/DJ156 – Piatra Arsă

Start festiv: 11:50 - Ploiești, Auchan

Traseu: Piața Victoriei – Șoseaua Kisseleff – Piața Arcul de Triumf – Bulevardul Regele Mihai I – Piața Presei Libere (18 ture)

Start festiv: 12:00 - Șoseaua Kiseleff, Piața Victoriei