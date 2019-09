Continuă haosul la Universitatea Cluj: „Nimeni nu mai vrea să vină la echipă”

Clubul de pe malul Someșului Mic a rămas fără antrenor după plecarea lui Cristi Dulca, dar și fără team-manager și vice-președinte după demisiile lui Cosmin Irimieș din conducerea clubului ardelean în ultimele zile.

Reprezentanții Consiliului Director au tras un semnal de alarmă după evenimentele din ultima perioadă și au declarat că din ce în ce mai mulți oameni se tem să mai vină la Universitatea Cluj din cauza presiunii uriașe care există la club.

”Nimeni nu mai e dispus să continue acum. Nici jucători, nici antrenori, nici conducători. Toţi vor să plece. Întrebarea este cine vine? Am dus echipa în Liga a II-a, am salvat-o de la faliment, pot alţii mai mult? Ok, să vină şi să se implice, nu să stea pe la colţuri şi să comenteze. S-a creat o presiune artificială prin frustrarea ratării promovării în sezonul trecut. Acum nimeni nu vrea să-şi mai asume nimic. Cu «să plece Constantea, să plece Irimieş, să plece Dulca» s-au speriat şi conducătorii, şi antrenorii, şi jucătorii să vină la Universitatea Cluj. Am crezut în acest proiect, am creat o academie puternică, am plătit chirii, salarii, nu avem datorii, au fost create condiţii de antrenament. Avem peste 10 jucători convocaţi la loturile naţionale. Îi avem pe Telcean şi Dur-Bozoancă la naţionala U21, pe Crăciun la naţionala Moldovei. E puţin? Ok, nimeni nu zice că nu s-a greşit, am avut probleme şi la comunicare din păcate, e adevărat, acceptăm criticile, dar una e să zici că suntem slabi şi alta să înjuri, să blestemi şi să aduci acuzaţii grave. Să vină cei nemulţumiţi, cei care critică să preia echipa şi să o ducă unde vor. Suporterii adevăraţi înţeleg situaţia, dar e o minoritate foarte vehementă care a umplut paharul. Oficial, în acte, clubul aparţine de cineva, dar neoficial pare a fi clubul nimănui”, a declarat unul dintre membrii Consiliului Director pentru Cjsport.

Universitea Cluj, buget mult sub contracandidate

Situația la Universitatea Cluj nu este deloc una plăcută nici din punct de vedere financiar, mai mulți oficiali fiind obligați de circumstanțe să aducă bani de acasă. Formația ardeleană are un buget cu de 1,6 milioane de euro, fiind doar pe locul 5 în clasamentul bugetelor.

„Zeci de mii de euro s-au adus de acasă şi pe nimeni nu interesează. Ba te şi înjură şi te privesc cu neîncredere. Numai nişte minţi bolnave pot crede că se dau şi se iau comisioane sau se fac afaceri necurate acum la «U», când există atâta control la banul public. Cu acest «huo» permanent nu ajungem nicăieri. Dacă am luat echipa din Liga a IV-a, am dus-o în Liga a II-a şi lumea ne înjură, înseamnă că numai rău am făcut şi rolul nostru este altul, nu de a continua la «U» Cluj. Nimeni nu a ieşit public să spună că s-au făcut şi lucruri bune. Am salvat echipa, au venit şapte entităţi la conducere, o grămadă de sponsori datorită acelor oameni. «U» Cluj are patru terenuri de antrenament, când a avut «U» patru terenuri de antrenament? În plus, ne luptăm cu echipe cu bugete mult mai mari. Rapidul are 2,7 milioane de euro, Petrolul tot pe atât. UTA are 2,4 milioane, Buzăul 1,7 milioane, Turnu-Măgurele 1,5 milioane. Noi avem 1,5-1, 6 milioane de euro, 60% fiind bani de la sponsori. Sunt foarte mulţi bani în Liga a II-a. Nouă ne-a cerut un atacant, de exemplu, 6.500 de euro salariu. Am refuzat şi s-a dus la o contracandidată”, a mai spus reprezentantul Universităţiii Cluj.