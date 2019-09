U-BT Cluj a pierdut primul meci amical disputat în Serbia

Formaţia antrenată din această vară de Dusko Vujosevic a condus în cea mai mare parte a meciului cu Dynamic Belgrad, însă avea să piardă după un sfert patru modest.

Darko Planinić a fost cel mai bun jucător al Universităţii Cluj după ce a strâns 19 puncte, 10 recuperări, o pasă decisivă și o intercepție. Brandyn Curry s-a remarcat prin 12 puncte, 5 assist-uri și 3 recuperări. Tot 12 puncte a avut și Patrick Richard, alături de 3 pase decisive și tot atâtea recuperări. Donas Tarolis a fost la un pas de double-double cu 10 puncte, 8 recuperări și 5 pase decisive.

Noul antrenor al Universităţii Cluj i-a mai folosit în acest meci pe Mureşan, Uţă, Grasu, Calnicenco, Zganec şi Ate.

Dusko Vujosevic a tras primele concluzii după meciul cu KK Dynamic Belgrad.

"Am venit în Serbia să jucăm meciuri amicale, pentru că până acum nu am jucat deloc. E normal ca în perioada aceasta echipa să fie obosită de la antrenamentele intense și de la drumul de ieri. De aceea, pentru noi nu era în prim plan rezultatul. Bineînțeles, vrem mult să câștigăm, dar meciul a fost un bun antrenament. KK Dynamic este o echipă puternică, ce are ca obiectiv să joace play-off Ligii Adriatice. Noi am avut multe momente bune în timpul meciului, dar am avut și momente în care nu am evoluat așa cum ne dorim. Nu pot spune că sunt satisfăcut, dar sunt mulțumit de faptul că meciul pierdut sâmbătă are ca scop să ne pregătească pentru jocurile oficiale.", a spus Vujosevic.