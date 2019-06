Cristi Dulca şi-a ales staff-ul! Un preparator fizic trecut pe la Bayern Munchen vine la Universitatea Cluj

Universitatea Cluj va debuta în noul sezon pe 3 august, iar până atunci Cristi Dulca vrea o echipă pregătită 100% din punct de vedere fizic, motiv pentru care l-a cooptat în staff pe italianul Ricardo Proietti.

Noul preparator fizic al clujenilor a făcut parte din staff-ul lui Ottmar Hitzfeld la Bayern Munchen în stagiunea 2008-2009 şi a reuşit să câştige titlul de campion în Bundesliga. Proietii a mai pregătit echipe precum Grasshopper Zurich, Pescara sau Empoli, iar ultimul angajament a fost la Gaz Metan Mediaş.

“Am fost sunat de Octavian să vin la Cluj, am cerut timp de gândire pentru că am avut o experiență în România și acum am vrut să fiu convins de proiect. Când am văzut ce se dorește, ce infrastructută și ce suporteri sunt am luat decizia să vin. În ziua în care am ajuns m-am convins că alegerea este bună. Am cunocut oameni corecți, cu pasiune și cu viziune. Este un proiect frumos, provocator și împreună cu antrenorul, cu toți colegii, cu cei din conducere și cu suporterii sunt convins că ne vom atinge obiectivul. Am rămas foarte plăcut surprins de acest oraș, de condițiile de pregătire pe care le are echipa și îmi doresc să ajut cu tot ce se poate acest club, deoarece nu are cum să joace in Liga 2-a, trebuie să se bată în foarte scurt timp pentru competiții europene”, a declarat Proietti, care a semnat un angajament valabil pentru următorii doi ani.

Italianul a fost convins să aleagă Universitatea Cluj de Octavian Moraru, noul team manager al Universităţii Cluj. Moraru a fost cel care a adus la Gaz Metan Mediaş o serie de jucători portughezi cu un randament excelent şi este aşteptat să propună nume importante şi la Universitatea Cluj.

Din staff-ul lui Cristi Dulca vor Alexandru Buza, specialist în medicină sportivă și nutriție. Din staff-ul tehnic va mai face parte Mircea Cojocaru, omul care a revenit la Universitatea încă din 2016, în Liga a IV-a, dar și Lucian Turcu, fostul nostru fotbalist.