FABULOS! Emil „Nadal” Boc povestește cum s-a trezit cu racheta Simonei Halep: „Hai să încerc să imit un jucător celebru!”

La invitația Simonei, Emil Boc a luat racheta în mână, schimbând câteva mingi cu tatăl constănțencei, Stere Halep. Clujenii sunt mari iubitori de sport, se bucură edilul, care a povestit cum a încercat să-l imite pe legendarul tenismen spaniol Rafael Nadal în fața a 9.000 de spectatori care au umplut până la refuz Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Ați văzut, un serviciu «à la Nadal», a fost așa, demonstrativ numai. (...) Eu stăteam frumos, pe locul meu, mă uitam la meci când, după trei secunde, m-am trezit cu racheta numărului 1 mondial în mână. Nu mă așteptam de nicio culoare, dar nu am avut emoții, la atâta expunere în viața publică după 20 de ani nu mă mai surprinde nimic. Am zis, «mă, la tenis nu pot fi ca ceilalți, să demonstrez», am zis «hai să încerc să imit serviciul unui jucător celebru». Primul care mi-a venit în minte a fost Rafael Nadal. Mă bucur că publicul a reacționat imediat. Fiind cunoscător al sportului, publicul a identificat imediat gesturile lui Nadal, pe care eu am încercat să le imit cu modestie. Dacă și serviciul a intrat în teren, a fost pe linie, am zis «gata, e suficient»!”, a povestit Emil Boc, la un post de radio local.

Simona, nr. 1 pentru totdeauna

Primarul susține că, deși Simona Halep a fost detronată și, momentan, este departe de prima poziție a clasamentului WTA, aceasta va rămâne pentru totdeauna nr. 1 mondial pentru el. Simona este modelul absolut al succesului prin muncă și determinare, susține Boc.

„Îi țin pumnii Simonei la turneele care urmează. Pentru mine nu contează că este numărul 1 sau numărul 7 în lume, odată ce ai ajuns numărul 1 mondial este un lucru pe care foarte-foarte puțini îl pot realiza. Pentru noi, românii, este un lucru pe care nu-l vom uita niciodată, un motiv de încurajare să creadă că, prin muncă, poți răzbi prin viață. Simona este un model, modelul de succes prin muncă! (...) Oriunde ajunge, adună milioane de fani, umple sălile!”, a lăudat-o Boc pe câștigătoarea de la Roland Garros 2018.

CITEȘTE ȘI: Mirajul turneului de tenis la Cluj-Napoca prinde contur: „Porțile noastre sunt deschise!”