CFR Cluj își află astăzi adversara din Turul 1 al Ligii Campionilor! Echipe de Champions League pot veni la Cluj din runda inaugurală

Campioana României nu este cap de serie și va avea o misiune dificilă încă din runda inaugurală în Champions League. Formația antrenată de către Dan Petrescu este în Grupa 1 a urnelor și are ca posibile adversare pe Astana (KAZ), Ludogoreţ (BUL), Steaua Roşie Belgrad (SRB), Shkëndija (MKD) şi AIK Stockholm (SWE).

Steaua Roșie Belgrad, Astana și Ludogoreț sunt echipe care în ultimii ani au evoluat în Champions League, în timp ce macedonienii de la Shkendija par să fie cea mai ușoară variantă în runda 1.

Cum arată restul urnelor:

Grupa 2 (cu bold capii de serie)

Celtic (SCO)

Qarabağ (AZE)

Sheriff Tiraspol (MDA)

F91 Dudelange (LUX)

Slovan Bratislava (SVK)

Valletta (MLT)

Sarajevo (BIH)

Sutjeska (MNE)

Partizani (ALB)

Saburtalo (GEO)

Grupa 3 (cu bold capii de serie)

BATE Borisov (BLR)

Maribor (SVN)

Rosenborg (NOR)

HJK Helsinki (FIN)

Dundalk (IRL)

The New Saints (WAL)

Winners of the preliminary round

Piast Gliwice (POL)

Valur Reykjavík (ISL)

Linfield (NIR)

HB Tórshavn (FRO)

Riga (LVA)