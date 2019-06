Lovitura dată de Becali celor de la CFR Cluj

Este vorba despre Darius Olaru, de la Gaz Metan Mediaș, care a semnat încă din luna mai cu roș-albaștrii, însă Gigi Becali a gândit această strategie numai după ce a auzit că jucătorul este dorit foarte mult de Dan Petrescu în Gruia, mai ales că poate fi folosit ca jucător sub 21 de ani, având în vedere obligativitatea ca, din sezonul următor, echipele să aibă pe teren doi jucători eligibili pentru U21, scrie digisport.ro.

Becali a povestit cum a făcut această mutare.

"Eu habar nu aveam că îl vrea CFR pe Olaru. Mi-a spus Edi Iordănescu şi am dat 600.000 de euro pe el, dublu faţă de cât dădea Clujul. Şi am zis că îl las şi până în iarnă. Hai să vedem ce jucători sub 21 iau ei acum, i-am blocat. Aşa s-a legat", a spus Gigi Becali.

Darius Olaru, care se află în lotul naționalei U21 a României pentru Euro 2019, va fi lăsat însă de cei de la FCSB să mai joace la Mediaș până în iarnă, când se va alătura lotului lui Bogdan Andone.

Antrenorul de la CFR Cluj, Dan Petrescu, a recunoscut că l-a dorit mult pe Darius Olaru

"Cea mai mare greșeală am făcut-o noi, pentru că nu am reușit să-l luăm pe Olaru din timp. Este jucătorul pe care-l voiam cel mai mult. Din păcate, nu am putut să ne batem cu oferta celor de la FCSB. La jucătorii sub 21 de ani suferim foarte mult. Steaua FCSB, Viitorul, Craiova sunt mult înaintea noastră. Singura certitudine este Costache", a spus Petrescu.

"Eu trebuie să fac tot posibilul ca să-i slăbesc pe ei! Ca să-i slăbesc pe ei, ce trebuie? Ei au mari probleme cu regula U21, că nu au. Și atunci eu trebuie să fac tot posibilul ca ei să nu aibă jucători sub 21 de ani. Olaru trebuia luat, pentru că era piesă de sub 21 foarte valoros. E mai greu pentru ei. Îl au pe Costache de la Dinamo, și atât. În rest n-au. Au slăbit pentru că n-au jucători români sub 21", a precizat Becali.

900.000 de euro este cota de piață a lui Olaru, conform transfermarkt.com.