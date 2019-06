Dueluri slavice pentru CFR Cluj în Austria: derby cu o campioană din estul Europei

„Feroviarii” se vor antrena în localitatea austriacă Windischgarsten până în data de 30 iunie, urmând să revină apoi în țară pentru ultimele pregătiri în vederea noului sezon competițional. CFR va debuta în primul tur preliminar al Ligii Campionilor în data de 9 sau 10 iulie, trupa antrenată de Dan Petrescu urmând să își afle adversara pe 18 iunie.

Cu un coeficient de doar 3.500, campionii vor avea parte de o „dublă” de foc încă din prmul tur preliminar Champions League, coeficientul lor fiind, din păcate, chiar și sub cel al campioanelor din Țara Galilor (The New Saints, 6.000) sau din Malta (FC Valetta, 4.250). Iată și lista completă a posibililor adversari din primul tur:

Celtic Glasgow (Scoția), BATE Borisov (Belarus), FC Astana (Kazahstan), APOEL Nicosia (Cipru), Qarabag (Azerbaidjan), Steaua Roşie Belgrad (Serbia), NK Maribor (Slovenia), Maccabi Tel-Aviv (Israel), Sheriff Tiraspol (Rep. Moldova), Rosenborg (Norvegia), HJK Helsinki (Finlanda), Dundalk (Irlanda), Dudelange (Luxemburg), Ludogoreţ Razgrad (Bulgaria) și Slovan Bratislava (Slovacia)

Până atunci însă, CFR-iștii vor avea parte în cantonamentul din Austria de cinci meciuri amicale tari, exclusiv „slavice”, cu următoarele echipe:

– 18 iunie: FK Orenburg (locul 7 în Rusia)

– 22 iunie: Steaua Roșie Belgrad (campioană în Serbia)

– 26 iunie: NK Osijek (locul 3 în Croația)

– 28 iunie: Mlada Boleslav (locul 7 în Cehia)

– 29 iunie: Sparta Praga (locul 3 în Cehia)

5 transferuri a efectuat până în prezent CFR Cluj în această vară: venezueleanul Mario Rondón (atacant, 33 de ani, Gaz Metan Mediaș), portughezul Luís Aurélio (mijlocaș, 30 de ani, Gaz Metan Mediaș), Andrei Burcă (fundaș, 26 de ani, FC Botoșani), Cosmin Vâtcă (portar, 37 de ani, FC Voluntari) și bosniacul Mateo Sušić (fundaș, 28 de ani, Sheriff Tiraspol). Ultimii doi au evoluat și în trecut pentru formația din Gruia.