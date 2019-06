Dan Petrescu, atac dur la adresa unui fost jucător: "N-am văzut în viața mea așa ceva. Pleca din cantonament"

Dan Petrescu a avut o declarație dură la adresa lui Adam Lang, fotbalistul care a părăsit campioana României în ultimele zile. Maghiarul nu a prins minute în mandatul "bursucului", iar tehnicianul campioanei a explicat motivele pentru care nu a fost utilizat fotbalistul, dar și un episod bizar.

"Am văzut o declaraţie a impresarului care m-a deranjat. Nu e adevărat ce s-a întâmplat. Când am venit aici m-am uitat la DVD-uri şi cam la toate meciurile în care a jucat Lang, el a greşit şi adversarul a dat gol. Cam ăsta a fost motivul principal pentru care el nu a jucat şi al doilea motiv a fost că în viaţa mea de antrenor nu am mai întâlnit un jucător care vine la antrenor şi spune că nu vrea să stea în cantonament. Ăsta a fost Lang, nu aş fi zis acest lucru pentru că nu îmi place dar a fost o declaraţie a agentului că nu a mai văzut în lume ce i-am zis eu la jucător.

Jucătorul nu a jucat pentru că a fost un alt jucător mai bun ca el plus că el nu a mai vrut să stea în cantonament. Ăsta e un lucru incredibil", a declarat Dan Petrescu.