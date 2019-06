Cresc șansele unui turneu WTA la Cluj! Ion Țiriac și-a anunțat candidatura la Federația Română de Tenis

Pentru postul de preşedinte s-au depus 6 dosare de candidatură după cum urmează: Ion Ţiriac, Ion Ţupa, Liviu Ursuleanu, Marius Vecerdea, Răzvan Itu, Ioan Cozma.



Cosac a declarat, marţi,că nu putea candida împotriva lui Ion Ţiriac. "Aşa cum am spus, dacă domnul Ţiriac doreşte să vină la federaţie, eu nu mai candidez la postul de preşedinte. Şi aşa am făcut, eu mi-am depus dosarul pentru postul de vicepreşedinte. Cei care candidează împotriva domnului Ţiriac ori sunt împinşi de la spate de cineva, ori nu realizează situaţia. Oricine are un gram de creier la el îşi dă seama ce înseamnă Ion Ţiriac, şi nu numai la noi, ci în lumea tenisului mondial", a spus el.



Actualul preşedinte al FRT a explicat că la Adunarea Generală de Alegeri din 19 iunie vor avea drept de vot cei 54 de membri asociaţi (n.r. - membrii semnatari ai Actului Constitutiv al Federaţiei Române de Tenis), iar ca să se întrunească cvorumul este nevoie de prezenţa a 36 dintre aceştia.

Ion Ţiriac, își dorește să organizeze un mare turneu de tenis la Cluj, competiție care se va bucura de premii importante.

Omul de afaceri a anunțat că a început discuțiile cu WTA pentru a organiza cel mai mare turneu de tenis feminin din istoria României. Țiriac intenționează să cumpere una dintre cele patru licențe disponibile și a menționat că prima ediție ar putea avea loc din 2020.

„Vreau să cumpăr anul asta un turneu de tenis. Dacă este un turneu indoor, se joacă la Cluj. Am vorbit cu Boc, are sală, are de toate. WTA face o nouă serie de turnee. Va fi cu premii de 1 milion de euro. Sunt 4 turnee, iar eu vreau să cumpăr unul dintre ele, care să fie la o dată bună”, Ion Țiriac la începutul anului.

Această competiție s-ar putea disputa pe zgură, dacă va avea loc primavara, sau pe hard, toamna. Ion Țiriac declara, în luna septembrie, că își dorește să vorbească cu Emil Boc pentru a aduce un campionat WTA de categoria 250 la Cluj.