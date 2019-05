Thomas Ryde, instalat oficial la CSM Bucureşti

În prezent şi selecţioner al naţionalei feminine de handbal a ţării noastre, Ryde a semnat un contract valabil doi ani cu formaţia 'tigroaicelor'.



Thomas Ryde (59 ani) nu este deloc un străin al handbalului românesc. Tehnicianul nordic a mai pregătit prima reprezentativă a 'tricolorelor' în perioada 2015-2016, de numele său fiind legată şi cea mai importantă performanţă internaţională din ultimii ani la nivel de echipe naţionale: bronzul de la Campionatul Mondial din 2015.



Ca în fiecare sezon, CSM Bucureşti are ca obiectiv cât mai multe trofee, atât pe plan intern, cât şi internaţional. Tocmai de aceea, pentru anul competiţional care urmează s-au parafat multe transferuri de top, nume grele ale handbalului mondial urmând să joace pentru echipa susţinută de Municipalitate. Iar la nivelul băncii tehnice s-a făcut o schimbare importantă, prin numirea lui Tomas Ryde în locul lui Dragan Djukic,



'Este un moment important în viaţa mea. Sunt foarte onorat că am ajuns la CSM Bucureşti. Alături de noile fete, dar şi de cele care au rămas, sunt convins că vom deveni cea mai bună echipă din lume", a precizat noul tehnician al "tigroaicelor".



Ca antrenor al unei echipe de club, Tomas Ryde are în palmares Liga Campionilor (câştigată cu Viborg, în 2006), două titluri de campion al Danemarcei (tot cu Viborg, în 2006, 2008), dar şi două Cupe ale Danemarcei (cu Viborg, în 2007, 2008)