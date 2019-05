Adrian Falub îşi asumă retrogradarea Concordiei Chiajna: ”E vina mea că nu am ales bine jucătorii”

Trupa ilfoveană s-a salvat miraculos de la retrogradare în ultimii ani, însă acum nu s-a mai putut face nimic după un sezon de incertitudine cu multe schimbări pe banca tehnică. Adrian Falub, fostul antrenor al celor de la Universitatea Cluj, a fost ultimul venit pe banca tehnică şi omul care ar fi trebui să o salveze pe Chiajna în play-out, dar nu a reuşit minunea aşteptată de conducători.

Chiajna a pierdut cu 2-0 pe terenul celor de la Dunărea Călărşai după golurile marcate Srdjan Luchin (76) şi Najib Ammari (90+4), şi a pierdut orice şansă de a se mai salva de la retrogradare cu două etape rămase până la final. Ilfovenii ocupă ultimul loc cu 16 puncte, 9 mai puţin faţă de Dunărea Călăraşi, echipă aflată pe locul care duce la baraj.

”E mare păcat, pentru că îmi doream foarte mult, dar nu am ales bine în iarnă şi îmi asum. Nu e numai vina jucătorilor, e şi vina mea, eu am condus, eu am făcut selecţia, eu am condus echipa, eu am făcut-o, îmi asum responsabilitatea pentru tot ce s-a întâmplat atunci. Problema noastră nu a fost jocul şi nu a fost faptul că nu am marcat. Problema noastră a fost că am luat goluri. Şi azi, cu o echipă, care a marcat două şuturi. A ajuns la poartă din două outuri. Nu pot să zic că ne-au dominat ca joc. Problema noastră e că nu am reuşit să închidem jocurile, am luat multe goluri. Când iei la fiecare meci două goluri înseamnă că nu meriţi să rămâi în Liga 1”, a spus, la microfonul TelekomSport, antrenorul Concordiei, care a preluat echipa în iarnă.

Falub a fost demis de la Universitatea Cluj în mijlocul campionatului după o serie de rezultate negative, însă şi-a găsit rapid angajament în Liga 1. Concordia Chiajna va evolua în Liga a 2-a după 8 ani de la promovare.