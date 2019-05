Iuliu Mureşan a explicat de ce nu a participat la sărbătoarea de titlu a CFR-ului

Fostul conducător al echipei a explicat care au fost motivele pentru care nu a dorit să participe la evenimentul organizat de fostul club, dar şi care a fost cheia succesului pentru clujeni în acest sezon.

"Patronul m-a sunat de două ori duminică, am vorbit cu Neluțu Varga, l-am felicitat, m-a felicitat, comunicăm frecvent. M-a invitat la meci, la petrecere, doar că aveam treabă cu echipa mea de la Sibiu. N-am putut să vin și nici n-am vrut. N-am dorit să tulbur apele. Am evitat de atunci să trec pe la stadion, pe la club, nu mi-ar pica bine nici mie, nici lor, celor care sunt acum", a spus Mureşan într-un interviu acordat celor de la Gazeta Sporturilor.

Mureşan nu a ezitat să spună că performanţa echipei din Gruia din acest sezon se datorează şi implicării lui în ultimii 18 ani în care a făcut parte din club:

"E normal să mă bucur, am trăit 18 ani la CFR Cluj, iar acel club este creația lui Arpad Paszkany și Iuliu Mureșan. E ca un copil care acum a crescut mare, e matur, dar chiar se duce-n Germania la muncă sau să trăiască acolo, tot rămâne în sufletul meu, fiindcă am contribuit la ceea ce este acum. De ce CFR e campioană și FCSB, nu? Clubul a ajuns să aibă pedigree, are alură de campion, succesul vine din inerție. Spun că acest club e creația noastră, a mea și a lui Arpi, fiindcă și stadionul, și infrastructura au fost puse la punct de noi. Chiar dacă în acte nu ne mai aparține, ne va aparține mereu sufletește!", a completat fostul conducător al echipei.

Iuliu Mureşan nu s-a despărţit în cel mai frumos mod cu puţinţă de CFR Cluj, fiind dat afară de patronatul clubului în urma rezultatelor modeste reuşite în dubla manşă cu formaţia luxemburgheză Dudelange. Experimentatul preşedinte a început în 2019 o colaborare cu FC Hermannstadt şi speră că va duce echipa la nivelul CFR-ului.

"Acum, la Hermannstadt, vreau să rămânem în Liga 1, chiar fără a mai juca barajul, iar în timp putem construi la Sibiu ca la CFR Cluj. Vorbim de un oraș puternic, cu firme germane și internaționale, ce pot sprijini. Experiența mea și spiritul organizatoric le pun în slujba Hermannstadtului", a spus Mureşan despre acest subiect.